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26/01/2022

2022年重點星象：南北交點在金牛天蠍，意味財務資源大重整？有4個星座最受影響！

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    本欄隔週二更新

    命運占星台

　　2022年的重點星象，除了早前在本欄講過的木星雙魚外，另一個就是南北交點從人馬—雙子，轉到天蠍—金牛。

 

　　南北交點大概每18個月轉一次星座，而他們所在的位置，亦跟日月食有關，所以今年的日月食，也會在這兩個星座，意味著為這兩個星座對應的人和事，帶來清洗和轉變。

 

　　今次就談談這個星象有甚麼影響，有甚麼需要留意。

 

　　金牛和天蠍，跟金錢和資源有關，無論是在整體的經濟層面，公司層面，還是個人層面，都要注意金錢和資源的重整。

 

　　如果你是上班族，今年公司都會作出一些資源上的重新分配，可以是人力資源、物資，也會是關於財政預算。所以要留意這對你的工作、身處的崗位，會有甚麼影響。例如對於你的部門會否削減資源，又或人手的調配，也會影響你的工作。如果你自己是創業者、做生意的，亦會遭遇到這種情況，需要重新調整財務及資源上的分配，有些東西值得加大投資，增加資源，亦有些項目不再合適，也要大刀闊斧的砍掉。

 

　　除了公司會出現這些變動，在個人層面，也有一些關於自己的財務、資源、技能方面需要作出改變。

 

（網上圖片）

 

　　北交點在金牛，在理財方面要更為謹慎，而且金牛是跟「累積」、「儲蓄」有關，所以今年可以定下儲蓄目標，投資方面可能要比較保守，讓自己慢慢累積財富。

 

　　要「累積」的，不單是金錢，也是你的資源和技能，努力的去增加你在職場上的「資產」，包括你的技能、知識，提升自己的價值，就算公司出現調整、劇變、重組，你也會有更多的實力去適應或去找更好的工作。

 

　　至於南交點在天蠍座，要特別注意債務的問題。有些公司出現債務危機，自然對於僱員或投資者構成壓力，甚至帶來損失。如果你眼見自己打工的公司出現這些危機，還是早早部署，另謀高就。

 

　　個人方面，也要作出一些清理，例如債務重組，減少開支和債務。另外，如果你覺得有些東西不再適合自己，也要下定決心放下。例如某份工作實在沒甚麼前景，又或自己的理財方法一直出問題，投資太過進取而損手，對於這些「態度」、「習慣」、「沒前途」的東西，都要切除，否則繼續下去，就會帶來危機。

 

　　所以這一年的主題就是財務資源上的刪除和重建，最受影響的星座則是金牛、天蠍、獅子、水瓶。

 

 

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