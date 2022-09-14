職場人際關係差？與同事夾唔到？邊個星座太自我？邊個衰八卦？

在職場生涯中，其中一樣好貼身的問題，就是跟同事之間的關係。雖然工作還工作，辦公室不一定是交友之地，同事亦不必變成朋友，但如果覺得跟同事格格不入，甚至有些人受到排擠，好像別人都不喜歡自己，就會覺得相當難受，亦會影響工作。

如果你覺得同事好像疏遠自己，甚至表現出一副「不喜歡你」的樣子，不妨檢討一下。不同星座的某些特質，如果表現得過了火，也是容易帶來人際問題的。

白羊、獅子、人馬：太過自我

這組星座的人，直率又熱情，會帶來熱鬧的氣氛，一般來說都會頗受歡迎。不過有時會太過自我，我行我素，尤其是參與團隊工作，或要開會大家商討一些事情，這組人總是不理會別人的情況和說話，自己想怎樣就怎樣。

這組人確然是有領導才能，不過如果自己職位又不是很高，擺出一副「我是對的」、「你們要聽我話」的姿態，就會惹人反感。

亦有一些會過度的表現自己，開會時像做show一樣，過度高調有時候也是死罪，適當時候要收斂一下，

山羊、金牛 、處女：不懂人情世故

這三個星座其實是好員工，做事負責任又勤力，默默耕耘。不過就是工作至上，總是認為工作就工作，不需要討好誰、跟誰打交道。

如果有同事邀請他出席聚會、聯誼，往往覺得是浪費時間而拒絕。這樣就會讓人覺得不合群、拒人於千里外。

確實不必跟同事們做朋友，但如果有一定的人際基礎，別人有甚麼第一手消息都會跟你分享，對自己有幫助。又或如果你跟同事那麼疏離，別人見你做錯事、前面有個陷阱也不會通知你，這樣其實也沒甚麼好處。

花些時間跟同事們交流一下，基礎的人際網絡還是需要的。

水瓶、雙子、天秤：太煩太八卦

這組星座很懂得跟別人打交道，日常都會跟同事打招呼，在茶水間也會聊下天，甚至會安排聯誼活動。這些都似乎是有助建立人際關係，不過有時會過了火，例如太多話會讓人覺得煩厭，阻著別人工作；甚至有時太八卦，想跟同事聊他們的私事，就會被視為侵犯私隱。

最嚴重的情況就是到處講別人的八卦是非，讓人覺得你是非當人情，或在散播謠言搞事，認為你是不可靠之人，相當的反感。

記得要適可而止，日常聊下天講下笑便可以，卻不要講是非太八卦。

《自體發光辦公室》劇照

天蠍、巨蟹、雙魚：黑口黑面

這三個星座內心比較敏感，其實好重感情，跟同事合作久了，就會建立到一份感情，無論是工作當中或私底下，都會關心下同事，所以一般情況下，人緣都不錯。

不過，這組星座的人亦會比較情緒化，遇到唔開心，覺得委屈，或被激親時，都不會直接地說出來，好多時只會放在心裏卻不出聲，或自己在發脾氣，別人看起來就覺得你是黑口黑面，嬲了成村人，但又不知道你嬲甚麼，這樣就會讓人怕了你，不敢靠近。

所以要提高下自己的情商，不要將情緒帶到辦公室去，亦要學會將不滿恰當地表達。