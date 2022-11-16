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16/11/2022

舊公司有空缺？邀請回巢？12星座各有諗法！邊個決不吃回頭草？哪個覺得做生不如做熟？

#星座 #玄學 #占星 #星象 #行星逆行 #回巢 #舊公司 #職場 #打工仔 #回頭草
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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　最近各大科技巨企都大規模裁員，Twitter的重組計劃更出現混亂，發覺「炒錯人」，再急急邀請被炒員工回巢。

 

　　如果你是被炒錯的員工，你會願意回巢嗎？還是覺得「這種公司不做也罷」？

 

　　這個例子是比較極端，但「回巢」在職場上算是很普遍的情況，就是你離職後（無論是自願還是被解僱），日後舊老細請你回去，又或舊公司有另外的崗位，你又會不會再申請，回到舊公司工作？

 

　　尤其是行星逆行的時期，像水星、金星逆行，或對應你事業的行星逆行，更易出現這種「回到過去」的意味。

 

　　有人覺得好馬不吃回頭草，亦有人覺得冇所謂，合適的話回巢亦沒甚麼問題。你會如何選擇呢？

 

　　今次就談談不同星座的心態：

 

出面大把世界  

人馬座、白羊座、水瓶座

 

　　這三個星座，不單有主見，更有冒險精神，勇於去作新的嘗試。離開了一家公司，自然想再上一層樓，尋找新的地方去學習、試一些未做過的事。在他們眼中，世界很大，沒必要走回頭路，出面大把世界。所以就算他們在舊公司沒有不愉快的經歷，好來好去，也不會返轉頭。

 

好馬不吃回頭草

獅子座、山羊座、天蠍座

 

　　這三個星座其實頗重視面子，真的抱著「好馬不吃回頭草」的心態，尤其是如果是因為公司重組架構、裁員、鬧得不愉快而離開，本來內心就很不好受，自尊自信受打擊，就更加不會回頭，因為覺得這樣很沒面子，亦會很介意別人的眼光。如果舊公司真的要這三個星座回巢，就一定要重金禮聘兼升職，讓他們有一種榮耀感，才有機會打動他們。

 

《十年三月三十日》劇照

 

做生不如做熟

巨蟹座、金牛座、雙魚座

 

　　這一組星座是比較念舊，工作不只是工作，更會對公司、同事投入私人的感情，在一家公司工作得愈久，就會「日久生情」。就算離開舊公司是因為有不愉快的經歷，有機會回巢時，還是有一份感情存在，抱著做生不如做熟的心態。對於他們來說，就算舊公司的條件不很好，「熟悉」的感覺最重要。

 

沒所謂 視乎機會好壞  

雙子座、天秤座、處女座

 

　　這組星座其實沒甚麼情感負擔，也不覺得回巢是很好或不好，只要有合適的機會，到哪裏工作也一樣。就算當初離開公司時是不太愉快，也不會覺得回去會很難堪或沒面子，只會當作是另一份工作，況且他們很少機會會跟舊同事鬧翻的，都可以用平常心回去工作。

 

 

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