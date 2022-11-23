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23/11/2022

每月之星｜人馬座坐唔定、愛探索，最適合做甚麼工作？說話太直率，小心易得罪人！

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　關於人馬座，最普遍及標準的形容，就是樂觀、有遠見，凡事會從好的一面去想。不過，我還是見過一些愁眉苦臉的人馬座，有些甚至得了抑鬱症。為甚麼呢？再樂觀的人，如果走了不適合自己的路，勉強將就、委屈自己，也會失去鬥志，變得鬱鬱寡歡。今次的走對路系列，就來談談人馬座。

 

不能受束縛、不可坐定定

 

　　那個得了抑鬱症的個案，從事會計工作，刻板又沒有發揮，而且整天都待在辦公室中，毫無樂趣可言。然後又因為種種原因，不敢／不願意辭職，到發現得了抑鬱症，覺得那份工作不適合自己時，回頭已太難，無法亦無力再從頭開始。

 

　　人馬很需要自由，不能受到束縛，亦喜歡跑來跑去，不能坐定定。如果要迫著坐在辦公室，加上工作刻板的話，就會鬱到病。

 

　　有些人馬座告訴我，幸好公司地方夠大，可以找藉口「走動」一下，例如跑去影印、去茶水間，公司需要人做跑腿，第一時間舉手，乘機出去走走。這算是辦公室生涯中的權宜之計，起碼給自己一些空間透透氣。

 

　　當然，最好就是選擇適合自己的工作和模式，其實不少工作也需要跑來跑去的，例如做銷售、旅遊、戶外工作、活動搞手之類，又或有些工作需要常常外遊出差，有些人會覺得辛苦，但對人馬座來說，這樣才有活力。我見過一個人馬個案，工作關係要常常出差，行程相當頻撲，又要適應各地時差，反而愈做愈起勁，工作表現出色，步步高陞。

 

不停學習、探索 才有意義

 

　　人馬座看似只愛玩、唔悶得，但其實這還不夠，最重要是有機會讓他不停學習、接觸新事物，因為對他們來說，這樣才有意義。人馬座是要不停尋求成長，就算一份工作有新鮮感和刺激感，但如果沒甚麼可讓他學習和探索，都不是理想工作。

 

　　所謂的「成長」，不是升職、更有名譽地位那種，而是這份工作，是否可以豐富自己的知識、提升自己的智慧，讓自己不停進步。也所以為甚麼人馬座跟教育、旅遊、傳媒、出版這些行業有關，就是這類工作，需要接觸不同的人、各類的知識，讓人不停學習，擴闊視野，正是人馬座的養分。

 

（《誰是被害者》劇照）

 

不懂人情世故

 

　　有些人喜歡跟人馬座交朋友，因為他們很直率，說話不會刻意討好你，他們也很討厭虛假、虛偽。不過，在職場生涯當中，如果太過直率，就很容易得罪人，而這正正是人馬座常常會碰釘子的地方。

 

　　例如如果從事銷售，或當客服的，難免要把話說得好聽，需要包裝一下，讓人聽得舒服。不過人馬座又很堅持自己的信念，認為這些「包裝」就是虛偽，覺得自己「講唔出」，這樣子有時就會得罪別人。

 

　　其實在職場當中，「語言藝術」也需要懂一點，否則很易破壞人際關係，人馬座在這方面，都需要調節一下。其實不是要你講大話，只是把話說得好聽一點，避重就輕。學會了，自己的工作運人際運自然會提升。

 

 

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