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07/12/2022

2023年事業運 ｜火象星座：白羊有轉工好機會？獅子有得升職？人馬工作遇新刺激？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　快將踏入2023年，在新的一年，木星頭五個月會在白羊座，然後進入金牛座；土星在三月則會從水瓶轉入雙魚，冥王星則會有短短三個月時間，在水瓶座的門口。會一連四星期，為各星座講解2023年的事業運。今次先講火象星座，可按你的太陽和上升星座作參考。

 

白羊座

 

　　幸運星木星在12月會由雙魚座重回白羊座，直至5月。對白羊座會帶來各種發展、擴張的機會，所以要把握這數個月的時間，積極地去爭取機會。例如你一直想轉工，但在之前總是遇不上合心水的機會，但得到木星的加持，就會比較容易找到合適、有良好發展的機會。

 

　　不過也要注意，受到土星的影響，會帶來精神上的壓力，甚至影響健康。所以在拼搏之餘，也要注意自己的心理健康，適當時候要放鬆一下，不要每分每秒也要處於戰鬥狀態。

 

獅子座

 

　　獅子座其實仍如往年一樣，處於事業多變的時期，例如會有上司的變換、自己轉工，以至轉行，又或身處的工作環境有較多的人事變動。不過變動也不代表是壞事，尤其是如果是從事跟教育、外貿、旅遊、傳媒等相關的工作，今年也會比往年有較佳發展。至於太陽獅子亦較易得到賞識，有晉升的機會。

 

　　上半年亦適宜作進修，加強自己的知識，對下半年的事業發展會有幫助。下半年在事業上可以大展拳腳，所以緊記要先裝備好自己，否則機會來到無法把握就很浪費了。另外，如果想要到外地讀書、工作、移居的，亦適宜在本年實行。

 

《我要準時下班》劇照

 

人馬座

 

　　人馬座這一年在日常工作中，比較多遇上一些突發的情況，不過人馬座勝在做事靈活，應該可以應付。同時工作中亦會有些新刺激、新鮮感，對人馬來說也是好玩的事情。

 

　　今年可以多發揮你的創意，亦可以在工作上突出自己，尤其如果你是從事一些創意工作，這一年會有較多的靈感和發揮，可盡情的表現自己的能力。

 

　　到了下半年，會是相當的忙碌，不過工作環境頗為愉快，就算在日常、鎖碎工作中，也會有發揮的機會，做得好一樣可以受到賞識。

 

 

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