2023年事業運 │ 水象星座：升職？加薪？巨蟹、天蠍、雙魚工作運佳！如何把握機會？

之前已經連載了火象、土象、風象三個星座組別的2023年運勢，今次是餘下最後一組，水象星座。這個組別的朋友，在2023年的事業運頗為不錯，會有較多機會和發揮，可以好好把握。

巨蟹座

巨蟹座在上半年，事業方面會相當強勢，會受到上司的賞識，亦會有晉升的機會，所以可以在這一年落力地表現自己。如果你想轉工，找更佳的發展，亦可以趁著上半年去找工作，會有較多的好機會。又或如果你是做生意、自僱人士，亦可以在上半年提升自己的名聲，或擴展你的生意，再上一層樓。

到了下半年，則可以多靠人際網絡，去拓展生意，上班族亦會有不少人在身邊給予幫忙或提供好機會。巨蟹座就算是比較內斂害羞，也不妨多去參加不同的社交活動，擴張自己的人脈，多認識不同圈子的人。

天蠍座

天蠍座上半年雖然頗為忙碌，工作量增加，但忙碌得來頗為愉快，因為工作環境算是不俗，同事亦相當融洽，下屬們也很幫得手。就算是一些鎖碎的工作，也不要忽略，因為在很普通的地方，也可以有所發揮。

而到了下半年，則可以通過他人而獲取機會，例如可找他人介紹生意、工作。又或如果你需要見客、有不同的合作夥伴，那下半年可以增加客源和合作機會。所以不妨多投放時間精力在建立客戶關係、找尋合作機會這些方面。

《柔美的細胞小將》劇照

雙魚座

雙魚座在上半年有不錯的財運，可以向公司爭取更好的薪酬，又或如果你是從事多勞多得、 佣金制的工作，更是有利，真的可以努力一點，有望「爆數」。就算只是定薪的上班族，也可以考慮找一些兼職，多學一些技能，增加自己的收入。

雖然這一年還是會有艱辛的地方，整體的壓力增加，也好像要背負更多的責任，不過也可以視之為鍛鍊自己的機會，讓自己變得更專業，有助日後的發展。

而在3-6月期間，則要特別小心背後有人在攻擊你、講你壞話的這類「小人」，雙魚座本身沒甚麼防備心，但還是要提高警覺。