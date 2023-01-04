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04/01/2023

2023首季星象｜繼續有「戰」！要上位就要搶？各國示威活動頻繁？留意一粒「星」象徵病毒散播！

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

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    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　2022年對不少人來說，不單難忘，更是難捱，上半年面對疫情的封閉式生活、下半年至今雖然逐漸回復正常，但仍是受著經濟不景影響。踏入2023年，我們先來看看這個冬季的星象，有甚麼重點需要留意。在占星學上，冬至12月22日，至到春分3月21日，我們視為「冬季」，會以冬至圖來看這一季的運勢和重點。

 

　　冬至圖中，代表發展、財富、機會的木星剛好離開了雙魚座，進入了白羊座，其實木星在2022年5-10月期間，已在白羊座逗留約五個月，然後回到雙魚座兩個月，現在再到白羊座，直至明年5月。可以說，2023年的頭五個月，都是被木星白羊的氛圍包圍著。

 

　　木星在雙魚比較輕鬆自在，但到了白羊，就是進入一個「戰」之狀態，正如日本為2022作總結的年度漢字，正正就是一個「戰」字，相當呼應2022年木星在白羊座的五個月的能量，例如俄烏戰爭，跟病毒作「戰」。現在木星再回到白羊，可見「戰」字會延續下去。

 

　　在個人層面，身邊會出現更多的競爭，例如同事之間要爭表現爭機會、做生意的要提高競爭力、遇上好機會也要主動積極的「搶」回來，不必太禮讓。你想要尋求發展、財富，也需要像戰士一樣，無畏懼的向前衝，採取行動去做，不容閒下來。好處是像充了電一樣，增加了不少活力、幹勁，最重要是能夠設定清晰的目標，這樣就可以運用這些衝勁，向著你的目標進發。在社會層面，也可能仍然會有一些地緣衝突、各國會投放更多資源做軍事防備、又或在不同地方出現示威之類。

 

　　不過，也不能盲目地向前衝，因為在冬至圖上，木星跟在山羊座的太陽四分，雖然帶來動力去擴張和發展，不過始終於有所限制，所以要小心翼翼，去面對當中的挑戰，也要務實地前行。同時天王星也跟太陽木星形成相位，看來這一季會有不少意料不到的衝擊和變化，事情不一定如你所以為、計劃的那樣，要保持彈性去迎接變化。不過，木星天王的組合也會帶來不少新的概念、創新的東西，不妨多去嘗試，發掘新意。

 

　　而月亮是代表大眾，也就是我們普羅市民，月亮在人馬座，大眾的心情確是可以較為樂觀，也可以多些走動、外遊、玩樂，放鬆一下。隨著防疫限制放寬，不少人也急不及待出外旅遊，不過月亮對分在雙子座逆行中的火星，一方面行程容易出狀況，交通上麻煩多多，甚至發生意外的機率亦較高，所以真的要注意安全，以免樂極生悲。這個在雙子的火星，從十月尾開始就一直在逆行，每天看新聞，總是有很多奇形怪狀、意想不到的意外。再加上木星在白羊（火星所守護的星座），有不少朋友報告說，都有各種大大小小的割傷、燙傷、發炎、流血之類的創傷，所以這一季還是要提高警覺。

 

　　而冬至圖上另一重點是海王星，對應傳染、散播，看來還是要注意各種病毒的傳播，不限於新冠，還有其他如流感，甚至一些不知名的病毒，在本季的散播率很高，所以還是不能掉以輕心，做好個人衛生，保持健康。

 

 

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