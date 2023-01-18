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18/01/2023

每月之星｜山羊座事業心重，適合做大公司，有老細氣場！但有一件事要特別注意？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　今次的走對路系列，是相當有事業心的山羊座，總是渴望在事業上得到名譽地位，得到別人的認同。有事業心，也要走對路才可以，否則選擇了不適合自己的方向和工作，再努力也是徒然。

 

適合傳統大公司

 

　　山羊座比較傳統保守，他想要得到的事業成就，也是社會上的典型——在大公司工作，默默向上爬，達到某個位置，以成就來定義自己的人生。

 

　　為甚麼是傳統的大公司呢？因為對山羊座來說，說出來的名字要響噹噹，普羅大罹都聽過，一聽到這家公司的名字，就會說「嘩，大公司，你好叻喎！」山羊要的就是種世俗的名譽，所以就算有甚麼初創公司，好有發展前景，又或讓人很有發揮的中小型公司，也不是山羊座那杯茶。

 

　　而大公司的另一重點，就是有較多的層級，讓山羊座可以一級一級的向上爬。山羊雖然有事業野心，但不會一步登天，重視實力的他，不會只求虛名，也會看看自己是否有足夠實力，擔當起某個職位。所以最好的路徑，就是讓山羊默默耕耘，逐步達到他想要的成就。況且，山羊座有的是毅力，遇上合適的工作，不會輕易轉工，所以待在一間有多發展空間的公司，比較適合他的生涯規劃。

 

當專業人士

 

　　我認識不少專業人士，星盤上都帶有較重的山羊座特質，因為當專業人士，在社會上有地位，受到大眾的認可，山羊座相當需要這種「頭銜」。而考取專業資格，是有相當清晰的步驟，要讀甚麼書、考甚麼試，雖然艱難，但有明確的路徑可循，而山羊座正正就是需要這種可掌握的事業路。再加上山羊座勤力又不怕吃苦，雖然要用上大量時間精力才能得到專業資格，他也能夠應付得來。

 

《季前賽》劇照

 

有老闆的氣勢但要注意人際手腕

 

　　山羊座做事認真、正經，實事求事，亦具有權威感，所以會有一種「老細的氣場」，適合當管理層。不過，當管理層不是只看工作能力，還有人事、交際的能力也很重要，因為要管理下屬，又或要見重要客戶，都需要良好的人際手腕。不過這方面山羊座實在較弱。不夠圓滑，有時板起面孔別人都怕了你，所以要學習如何跟人打交道，加強人緣。

 

 

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