  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
命運占星台
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王裳色．惜裳

25/01/2023

星象開運指南！木星在白羊，著紅色增事業運？金星雙魚，粉紅有利人緣，有機會脫單？

#星座 #玄學 #占星 #事業運 #星象 #創業 #人緣 #做生意 #轉工 #脫單 #木星白羊 #金星雙魚 #新春開運 #愛情 #木星金牛
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 占星師 Jupiter

    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　在新春之時，不少朋友都會問有沒有甚麼開運指南，今次就看看這有甚麼有利的星象，在時間上可以把握，提升事業和人緣運。

 

上半年 木星白羊

 

　　在占星上，木星是幸運之星，代表發展、擴張、財富，要找好機會，就要跟著木星走。

 

　　由1月到5月，木星在白羊座，帶來一種積極、開創的能量，有利於開展新的事情，例如找新工作、創業、做新的生意、開展新的項目，都會特別起勁、有行動力。

 

　　有利行業：運動、運動用品及服裝零售、競技運動、電競、工業、鋼鐵、能源。從事這些行業會比較有較多發展，或在投資上選擇板塊，都可以留意這些行業。

 

有利顏色：紅色——可以配戴紅色的配飾、衣物，或擺放相關擺設。

 

下半年 木星金牛

 

　　5月中開始，木星便會進入金牛座，而金牛的能量跟白羊截然不同。金牛是穩定、踏實、慢慢累積。所以在上半年開始新的事情，到了下半年，就是穩守、一步一步的去做。未必會有大突破，但可以持續的耕耘。

 

　　有利行業： 金融、美容、飲食、跟消閒享受有關、藝術、地產、農業。這些行業會有較多機會和發展空間，投資上亦可以參考。

 

　　有利顏色：橙色、泥土色——可配戴相關的配飾、衣物，或擺放這些顏色的物品。

 

提升人緣 金星雙魚

 

　　除了事業發展，大家都很關心自己的人緣，良好的人際關係會讓工作如魚得水，個人生活也會得到關懷和支持。掌管人際關係的金星，在1月27日至2月20日會在雙魚座，是一個相當有利的狀態，要好好把握。例如假期後上班，開工大吉，可以跟客戶、合作夥伴聯絡、拜年，談談這一年的計劃之類；跟同事、上司等亦可以聯誼一下，讓大家合作得更愉快。亦可以多參加不同的活動，結識不同圈子的朋友。愛情方面，這段時間剛好遇上情人節，有伴侶的，可安排浪漫活動，增進感情；單身的亦會有較多機會認識新對象。

 

　　有利顏色：粉紅、粉紫這些「粉系」顏色

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多命運占星台文章

你可能感興趣

#星座 #玄學 #占星 #事業運 #星象 #創業 #人緣 #做生意 #轉工 #脫單 #木星白羊 #金星雙魚 #新春開運 #愛情 #木星金牛

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk