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22/02/2023

老細發癲最難頂！邊個燥底星座會拍枱爆粗？邊個又捉人開OT？如何應對12星座上司情緒失控？

#星座 #玄學 #占星 #工作 #打工仔 #上司 #情緒失控 #人事 #職業 #職場 #星象
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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

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    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　常說讓上班族們最難受的不是工作本身，而是人事問題。當中最常聽到的慘況，就是遇上一個會「發癲」的老細，要不破口大罵，要不緊張失控；作為下屬，不單要受氣，有時甚至要安撫上司。今次就看看不同星座上司在情緒失控時的表現會如何。

 

火象星座︰ 白羊、獅子、人馬

 

　　這組星座平日做事相當有朝氣活力，不過好多時急起來，例如要趕死線，或有些地方出現問題，就會變得相當「燥底」，輕則會對下屬破口大置，重則更是粗言問候，拍枱拍凳，稍為膽小都會被他嚇死。遇上這類上司，你要比他冷靜，不要跟他對罵，火象人發完脾氣就冇事，只要你不要火上加油就好了。

 

土象星座︰金牛、處女、山羊

 

　　土象星座比較能夠控制自己的情緒，較少有發癲的狀態出現。雖然情緒看似平靜，但會以一個高壓的姿態出現，例如對工作有所不滿，發現你做錯嘢，就會板起臉孔，說些刻薄的話，讓你非常難受。而當他工作不順、心情不佳時，可能會不停挑剔下屬，要每個人陪他開OT，實行瘋狂以工作來平衡自己，作為下屬，當然會覺得非常勞累。

 

 《殺手廢J》劇照

 

風象星座︰雙子、天秤、水瓶

 

　　風象星座是屬於理智型，當遇上問題 (無論是私人或工作)而失去理智時，就會不停說話、囉嗦、又或狂發訊息給下屬; 有時會罵人，有時會要你聽他發牢騷，不讓你耳根清靜。遇上這種上司，要有準備做他的聆聽者，他亂說一通時就當耳邊風，以免自己受到影響。

 

水象星座︰巨蟹、天蠍、雙魚

 

　　這組星座是最情緒化的一組，所以要準備迎接他們的情緒風暴。他們心情好時，可以對你噓寒問暖，但心情不佳時 (有時沒有原因也可以心情變壞)，會發火會呼喝也會哭起來，有時也會黑臉而不知他想怎樣，就像打風一樣。作為下屬會覺得難以捉摸，亦不知所措。遇上這種上司，有時真的像湊仔一樣，要懂得安撫他，以免風暴升級。

 

 

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