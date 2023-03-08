土星進入雙魚座會有甚麼影響？堅持追夢會有收穫？從事哪些工作有優勢？

這個三月，有兩個特別重要的星象，就是土星會從水瓶座進入雙魚座，冥王星則會從山羊座轉入水瓶座。這些行星變換星座，會帶來較為長遠的影響，一整個能量完全不同，這次就先談談土星。

在占星學上，土星代表困難、壓力、讓人覺得吃力的地方，過去三年，土星都是在水瓶座，而從這個三月開始，土星就會轉入雙魚座，直至2025年，所以未來兩年多的時間，我們也會受到土星雙魚的影響。這到底又意味著甚麼?

雙魚座跟藝術、靈性、想像力、直覺、感覺、情緒有關，而土星來到這裡，就是在這些方面加諸一些壓力和考驗，例如想尋求心靈成長、提升自己直覺力，就要努力地去鍛鍊，每天規律地去做練習、冥想之類，因為土星是要我們認真的對待一件事，有紀律地去進行，雖然是辛苦，但到最後便會有收穫。例如你想從事藝術創作、做一個占卜師、身心靈的治療師，在這兩年都可以嘗試和學習，亦要提升自己的實力，讓自己變得更為專業。

另外，雙魚座亦跟情感、情緒有關，可能會在表達情緒方面有所抑壓，像不能輕鬆自在的去展示自己的情感，這可能會影響到情緒健康，內心像有一股鬱悶之氣似的。甚至可能要面對情緒上的一些傷口，可能曾經試過有情緒的問題、精神的困擾，在土星雙魚的日子，也有機會需要再度面對這些壓力，不過也是一個機會去看清楚問題所在，而作出治療。在這兩年多的時間，要多加注意自己的情緒健康，適時要去宣洩。

《心情好又暖》劇照

雙魚座充滿了夢想、對未來的憧憬，不過有時更像發白日夢，並不實在。不過土星有助讓夢想去落實，不要只停留在空想階段，而是認真地去實現你的夢想。雖然土星式的追夢是非常吃力，當中會遇上不少考驗、反對的聲音，總是讓人想放棄。當你充滿了希望時，也會被現實的問題而打破你美麗的幻想。但如果真的能夠堅持下去，認真地去追夢，反而可以有具體的收穫。如果你一直有夢要追，可以在這兩年期間努力實行。