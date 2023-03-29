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29/03/2023

重要時刻！春分星象有何啟示？職場戰意濃唔爭就會輸？心靈軟弱提防踩雷？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　太陽在3月21日時已進入了白羊座，從占星的角度來說，這是相當重要的時刻。一年之始，並非是1月1日，而是太陽進入白羊座零度，亦即春分日。

 

　　占星師會以這一刻起一幅春分圖，而當中的星象，就是這個春季以及接下來一年的重點。

 

　　今次就談談春分圖上，有甚麼特別的星象需要留意。

 

強烈競爭

 

　　除了太陽本身在白羊座外，還有水星、木星、凱龍都是在白羊座，帶來強烈的競爭、戰鬥意味，就是在大環境上，無論是社會、職場環境，都需要爭一餐，爭取成為第一、勝利者，成王敗寇，不能夠太過禮讓。雖然當中的木星會帶來機會，但好的機會要跟別人競爭，跑慢一步也可能得不到你想要的東西，所以要努力的鍛鍊自己，提升你的實力和戰鬥力。

 

　　那應該循哪個方向去提升自己？當中的水星和木星，都是跟知識、學習、智慧有關，所以應該多讀書、進修、學習，豐富自己的知識和技能，提升智慧，才能在競爭中勝出。而白羊座亦跟行動和衝勁有關，所以有甚麼想法計劃，亦應趕快實行，將構想化為行動，而不是紙上談兵。誰能跑得快一點，成為先鋒，就有先行者的優勢。

 

心靈陷阱

 

　　除了活力滿滿，很有衝勁的白羊座外，另外還有三顆星在能量截然不同的雙魚座。
土星剛剛從水瓶座轉入了雙魚座。土星是困難、障礙，將問題和壓力帶到雙魚座相關的事務，這可能包括跟水、魚類相關的問題，像水源污染、水災之類；另外土星一踏入雙魚座，韓國劇集《以神之名》成為熱話， 揭示了邪教的問題，其實這也是土星對於「心靈」議題帶來的考驗。

 

　　每個人都需要心靈上的慰藉和寄託，特別在春分圖中，月亮亦是在雙魚座。月亮就是大眾的心情、氛圍，偏偏在這一年大眾會比較傾向一些「心靈」層面的東西，反映出大眾的憂心、悲觀、恐懼、感到迷惘，無所適從，因此想要追尋心靈的慰藉，但同時這一範籌會有比較多問題發生，而土星會將一些「不合格」、「有問題」的東西抽出來，提醒我們需要分辨甚麼是「正當」，避免掉進這些心靈陷阱當中。

 

　　另外，雙魚座也是充滿了想像力和同理心，也可能會有不少好人好事，發揮大愛精神的社會事件。而藝術、娛樂、時裝、美藝相關的行業，都會比較熱鬧。

 

《哈囉少女》劇照

 

經濟挑戰

 

　　在春分圖中，金星在金牛座，在經濟層面來看，確是比較穩定，從疫情期當中慢慢復甦。不過金星受到冥王星的衝擊和土星帶來的壓力，看來只能夠極力的保持平穩，同時還是要面對各種金融危機。所以，今年只宜盡力保持財務上的穩健，避免作高風險的投資，亦不能太冒進。

 

 

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