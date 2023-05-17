木星在金牛座有甚麼啟示？努力耕耘必有所成！如何令財富有進帳、事業有發展？

在占星學上，木星代表成長、發展、財富和機會，木星大概一年走一個星座，所以對於每一年發展的焦點何在、如何發掘機會，都可以按著木星的星座去尋找。木星之前一直待在白羊座，而從5月17日起，就會進入金牛座，直到2024年5月25日。

當木星在白羊座的時候，我們努力的去作出新嘗試、接受挑戰，開創了一些事情，而到了金牛座，就要持續地去實行你開創了的事情。例如你開展了新的事業、創立了一盤新的生意、找到了新的發展方向、開始學習某些學問等等，開了個頭，就要在接下來的一年，繼續努力耕耘，能夠堅持下去，不怕當中的困難，最後才會有收成。

資源和財富的建立

由於金牛座代表著資源、金錢、大自然、土地和價值觀，因此在這一年中，我們應該更加專注於建立自己的資源和財富。這可能包括尋找更多的機會來開拓收入來源，思考如何增加自己的財富，以及如何改善自己的理財技巧，使財務更穩定。例如可以設立一個儲蓄或投資計劃，以穩妥、較為保守的方式去累積財富。同時，我們也可以思考自己擁有甚麼技能，並將其轉化為自己的資源。例如，學習某種技能，有助於事業發展，讓自己的履歷表看起來更具有價值。

以實際行動實現目標

要好好運用金牛座的能量，把握木星的發展機會，我們需要以實際的方式實現自己的目標。這意味著我們需要一步一步地累積，不能一步登天，並付出努力和耐性，才能獲得具體的成果。我們可以將自己的目標分成小的、可行的步驟，並逐步實現，以確保我們朝著自己的目標進發。

提升自己的價值

木星在金牛座的時候，我們也應該思考如何提升自己的價值。這可能涉及到學習新技能、掌握新知識，以及尋求不斷成長和進步的機會。通過提升自己的價值，我們可以更好地擁有自己的資源，並在生活、事業和財務方面取得更大的成果。



《重啟人生》劇照



