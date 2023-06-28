  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
命運占星台
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

28/06/2023

想給人好印象，要搞懂自己的上升星座！對事業、人際有幫助，見工更順利！

#星座 #玄學 #占星 #星象 #上升星座 #太陽星座 #職場 #工作 #人際關係 #打工仔 #見工 #面試
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 占星師 Jupiter

    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　關於「星座」，不少人都知道自己是「巨蟹座」、「白羊座」之類，其實這只是指「太陽星座」， 即一個人出生時，太陽位於哪個星座。

 

　　但一個人又豈止只有一個星座？如果按一個人的出生年月日時間地點起一個星盤，就會看到有月亮、水星、金星等各行星位於的星座，他們的配搭交匯，就交織出一個人的性格和人生。

 

　　另外還有一個「上升星座」，對不少人都說，似懂非懂，聽過又好像了解不多。其實這是一個人出生的時候，東方地平線上正在「升起」的星座，要找出自己的上升星座，坊間有不少免費網站或軟件都可以計算，有興趣的可以搜尋一下。

 

　　如果能夠搞懂自己的上升星座，對於事業、人際都會帶來不少幫助。我碰過不少例子，就是了解到自己的上升星座後，有助讓職場生涯更為順利。

 

　　上升星座代表甚麼？他是一個人的外在形象，給別人的印象、待人處事的方式。也就是說，當一個不認識你的人見到你，你給人留下甚麼印象，就是來自這個上升星座。而不少人，就是沒有考究過這一點，在外表上往往讓人誤解，讓自己常常碰釘子。

 

　　最常見的情況，就是在見工面試方面。你見的面試官、僱主，其實對你一無所知，他看到你，就是看到你的上升星座。如果你的上升是雙魚座，他會看到你在發白日夢；如果是人馬座，會覺得你比較隨性；如果是金牛，會覺得你老實。

 

　　簡單來說，對方還沒看見你的才能、實力，就已先根據你給他的印象打分數。如果剛好，你的形象跟這家公司的要求一致，當然勝算就會提高。但剛好你給人的感覺，跟這家公司的文化、要求的不一樣，就會被大大的扣分了。例如上升雙子給人醒目的感覺，見銷售行業自然很配合，但如果你是一心想做傳統大機構，他們的文化是保守一點的，就會覺得你太輕佻，於是明明覺得自己各方面條件都很不錯，但原來就是衰在「形象」上。

 

《重啟人生》劇照

 

　　可以怎樣做？先做下功課，看看你去面試的公司，一般會請哪類型員工？老實型？ 醒目型？創意型？然後再對照自己的上升星座，了解一下你給人甚麼印象，然後按著那家公司的喜好而刻意調校，從打扮、儀表、態度上著手，練習一下。

 

　　有一位占星學生跟我分享，他一心想進某個傳統機構工作，試過兩次申請，面試後都失敗而回。學了占星之後，了解到自己的上升星座，是會給人比較隨性、不修篇幅的感覺，所以第三次申請、去面試時，就刻意在衣著上入手，穿得正經端裝一點，面試時刻意收起那份隨性，擺出踏實的樣子，最後終於成功。

 

　　所以從占星了解到自己後，是可以刻意去練習、調校，在日常生活、工作、人際上，都可以幫助到自己更為順利的。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多命運占星台文章

你可能感興趣

#星座 #玄學 #占星 #星象 #上升星座 #太陽星座 #職場 #工作 #人際關係 #打工仔 #見工 #面試

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk