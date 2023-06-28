28/06/2023
想給人好印象，要搞懂自己的上升星座！對事業、人際有幫助，見工更順利！
占星師 Jupiter
占星師 Jupiter
全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。
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命運占星台
本欄隔週二更新
關於「星座」，不少人都知道自己是「巨蟹座」、「白羊座」之類，其實這只是指「太陽星座」， 即一個人出生時，太陽位於哪個星座。
但一個人又豈止只有一個星座？如果按一個人的出生年月日時間地點起一個星盤，就會看到有月亮、水星、金星等各行星位於的星座，他們的配搭交匯，就交織出一個人的性格和人生。
另外還有一個「上升星座」，對不少人都說，似懂非懂，聽過又好像了解不多。其實這是一個人出生的時候，東方地平線上正在「升起」的星座，要找出自己的上升星座，坊間有不少免費網站或軟件都可以計算，有興趣的可以搜尋一下。
如果能夠搞懂自己的上升星座，對於事業、人際都會帶來不少幫助。我碰過不少例子，就是了解到自己的上升星座後，有助讓職場生涯更為順利。
上升星座代表甚麼？他是一個人的外在形象，給別人的印象、待人處事的方式。也就是說，當一個不認識你的人見到你，你給人留下甚麼印象，就是來自這個上升星座。而不少人，就是沒有考究過這一點，在外表上往往讓人誤解，讓自己常常碰釘子。
最常見的情況，就是在見工面試方面。你見的面試官、僱主，其實對你一無所知，他看到你，就是看到你的上升星座。如果你的上升是雙魚座，他會看到你在發白日夢；如果是人馬座，會覺得你比較隨性；如果是金牛，會覺得你老實。
簡單來說，對方還沒看見你的才能、實力，就已先根據你給他的印象打分數。如果剛好，你的形象跟這家公司的要求一致，當然勝算就會提高。但剛好你給人的感覺，跟這家公司的文化、要求的不一樣，就會被大大的扣分了。例如上升雙子給人醒目的感覺，見銷售行業自然很配合，但如果你是一心想做傳統大機構，他們的文化是保守一點的，就會覺得你太輕佻，於是明明覺得自己各方面條件都很不錯，但原來就是衰在「形象」上。
《重啟人生》劇照
可以怎樣做？先做下功課，看看你去面試的公司，一般會請哪類型員工？老實型？ 醒目型？創意型？然後再對照自己的上升星座，了解一下你給人甚麼印象，然後按著那家公司的喜好而刻意調校，從打扮、儀表、態度上著手，練習一下。
有一位占星學生跟我分享，他一心想進某個傳統機構工作，試過兩次申請，面試後都失敗而回。學了占星之後，了解到自己的上升星座，是會給人比較隨性、不修篇幅的感覺，所以第三次申請、去面試時，就刻意在衣著上入手，穿得正經端裝一點，面試時刻意收起那份隨性，擺出踏實的樣子，最後終於成功。
所以從占星了解到自己後，是可以刻意去練習、調校，在日常生活、工作、人際上，都可以幫助到自己更為順利的。
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