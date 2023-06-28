想給人好印象，要搞懂自己的上升星座！對事業、人際有幫助，見工更順利！

關於「星座」，不少人都知道自己是「巨蟹座」、「白羊座」之類，其實這只是指「太陽星座」， 即一個人出生時，太陽位於哪個星座。

但一個人又豈止只有一個星座？如果按一個人的出生年月日時間地點起一個星盤，就會看到有月亮、水星、金星等各行星位於的星座，他們的配搭交匯，就交織出一個人的性格和人生。

另外還有一個「上升星座」，對不少人都說，似懂非懂，聽過又好像了解不多。其實這是一個人出生的時候，東方地平線上正在「升起」的星座，要找出自己的上升星座，坊間有不少免費網站或軟件都可以計算，有興趣的可以搜尋一下。

如果能夠搞懂自己的上升星座，對於事業、人際都會帶來不少幫助。我碰過不少例子，就是了解到自己的上升星座後，有助讓職場生涯更為順利。

上升星座代表甚麼？他是一個人的外在形象，給別人的印象、待人處事的方式。也就是說，當一個不認識你的人見到你，你給人留下甚麼印象，就是來自這個上升星座。而不少人，就是沒有考究過這一點，在外表上往往讓人誤解，讓自己常常碰釘子。

最常見的情況，就是在見工面試方面。你見的面試官、僱主，其實對你一無所知，他看到你，就是看到你的上升星座。如果你的上升是雙魚座，他會看到你在發白日夢；如果是人馬座，會覺得你比較隨性；如果是金牛，會覺得你老實。

簡單來說，對方還沒看見你的才能、實力，就已先根據你給他的印象打分數。如果剛好，你的形象跟這家公司的要求一致，當然勝算就會提高。但剛好你給人的感覺，跟這家公司的文化、要求的不一樣，就會被大大的扣分了。例如上升雙子給人醒目的感覺，見銷售行業自然很配合，但如果你是一心想做傳統大機構，他們的文化是保守一點的，就會覺得你太輕佻，於是明明覺得自己各方面條件都很不錯，但原來就是衰在「形象」上。

《重啟人生》劇照

可以怎樣做？先做下功課，看看你去面試的公司，一般會請哪類型員工？老實型？ 醒目型？創意型？然後再對照自己的上升星座，了解一下你給人甚麼印象，然後按著那家公司的喜好而刻意調校，從打扮、儀表、態度上著手，練習一下。

有一位占星學生跟我分享，他一心想進某個傳統機構工作，試過兩次申請，面試後都失敗而回。學了占星之後，了解到自己的上升星座，是會給人比較隨性、不修篇幅的感覺，所以第三次申請、去面試時，就刻意在衣著上入手，穿得正經端裝一點，面試時刻意收起那份隨性，擺出踏實的樣子，最後終於成功。

所以從占星了解到自己後，是可以刻意去練習、調校，在日常生活、工作、人際上，都可以幫助到自己更為順利的。