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05/07/2023

每月之星 | 巨蟹座最明白別人需要！適合做甚麼行業？識得管理一件事職場會更順利

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

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    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　巨蟹座給人的感覺就是相當的家庭型，像媽媽一樣，但也不是每個巨蟹座都要待在家中，其實他們也要為家庭而努力，亦要建立自己的事業。那巨蟹座在職場中的成功關鍵是甚麼？有甚麼容易帶來失敗而需要注意？

 

巨蟹座的成功關鍵

 

　　巨蟹座的情感豐富又細膩，對別人的需要和反應是相當的敏感，很容易就察覺到別人的需要。如果能夠找到合適的地方發揮，是可以變成強大的優勢。有些工作是要十分了解客人的需要，亦要細心體貼，為客人提供度身訂造的服務。例如高級的餐飲、酒店服務、奢侈品牌要服務貴賓、美容身體護理的工作等，都需要了解個別客戶所需，甚至看到別人的眉頭眼額，就知道對方的需要。巨蟹的敏感、直覺，好多時客人不用說話，他都懂得提供別人所需，自然能夠得到客人的歡心。

 

　　就算不太懂星座的人，大概也知道巨蟹座是媽媽型，像母親一樣照顧別人，而且還不覺得麻煩，可以為別人付出反而會更為積極。有哪些工作是可以發揮「阿媽潛能」？護理、托兒、長者服務這類，對某些人來說可能頗為吃力，但巨蟹座從中覺得自己備受需要，反而會有滿足感。又或如果在一般公司，庶務部要照顧不同同事、部門的需要，也很適合巨蟹。

 

　　巨蟹座念舊、重視人情味，如果在一家公司待了一段時間，漸漸培養出歸屬感，這時巨蟹就會對這間公司變得忠誠，直頭當公司是自己的家一樣。現在不少公司常為招聘、人事而煩惱，因為上班族們流動性很大，喜歡「炒散」，又或做一段時間又轉下工，相當不穩定。但如果請到巨蟹座，就較容易建立長期的關係，巨蟹這種「念舊」、「不願離開熟悉地方」的特質，反而變成了優勢。

 

為甚麼會失敗

 

　　巨蟹座確是情感豐富，好的一面是很有人情味，但他們很容易受到情緒的影響。如果工作中出現了一些不愉快的事情，又或剛好某天心情不好，他們可能會陷入情緒低谷中，不單影響工作效率，更會影響職場中的關係。尤其巨蟹心情不好時，就會默不作聲，一副臭臉，嬲咗成村人，就算對著上司也不給面子，人人見到他這個樣子，漸漸就覺得很難合作，人際關係大打折扣。

 


《職場竸賽守則》劇照

 

　　巨蟹確然很會照顧人，常常看到別人的需要而主動幫忙。不過，不是每個人都接受這套，有些人會覺得他是多管閒事、八卦，甚至麻煩。要明白每個人都有自己處理事情的方法，你以為別人有需要，但別人不一定要接受你的意見或協助，好心去幫忙，別人卻覺得反感。如果別人拒絕巨蟹的幫忙，巨蟹又覺得受傷害。在這些情況下，一樣也會讓人事關係變差。可見巨蟹的失敗點，往往是跟自己的情緒、情感有關。要學習管理自己的情緒，有助巨蟹在職場上更為順利。

 

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