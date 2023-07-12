返工開唔開心？從月亮星座看工作滿足感！邊個最嚮往自由多變？邊個睇靚嘢工作先起勁？

現在不少人搵工，都會講求work-life balance，見工時會問每星期是否有一日可以在家工作，又或是否需要狂開OT。有些人辭職，不是因為工作待遇問題，而是純粹的「唔鍾意」、「唔滿意」。

其實現在「工作」對於不少人來說，只是生活的一部分，也不是只講求薪金和福利，更重要的是，是否滿足到自己內心所需，有沒有滿足感，開唔開心。



《離婚活動》劇照

月亮星座看工作滿足感

我們看事業潛能、人生成就會看太陽星座，但說到滿足感，就要看星盤中的月亮。如果你也想返工返得開心，就要看看有甚麼可以讓你有滿足感，找工作時就要看看那份工能否配合。

在占星學中，月亮代表著情感和內在需求，而月亮星座可以反映出我們尋求滿足感和安全感的方式。例如，月亮巨蟹的人通常需要舒適的工作環境和溫馨的團隊氛圍才能感到滿足，一些家庭式的企業或有人情味的公司就會比較適合。又如雙子座通常喜歡自由、多變的工作，最怕刻板和沉悶，需要在工作中找樂趣。月亮天秤就要每天對著美麗、有品味的東西，可能在飾物店、服飾店工作，天天對著漂亮的物品，工作就會特別起勁。

從月亮星座了解你的日常節奏

而且月亮是關於我們每日生活的節奏，要滿足月亮，工作的環境、文化，每一日的工作模式就特別重要。因為月亮講求的，不是長遠的名譽地位，而是日常事務，就是每天要做的事情。就算是一位CEO，雖然位高權重，但他每天的工作，還是需要開會、看文件等，這些就是所謂的日常事務。所以了解自己的月亮星座就可以更加明確自己對於工作環境偏好、日常事務的處理。

例如月亮處女座，對於每天要處理大量文件、資訊、計數完全沒問題，但對於月亮雙魚座，那就是最痛苦的事情。所以在選擇工作時，其實還要留意一下，每一天要處理的職務是甚麼，工作環境如何，而不只是看頭銜職位，否則每天對著自己不喜歡/做不來的事情，相當影響心情和工作效率。

所以，想每天都工作得開心，就是要留意一下你的月亮星座了。當然，再專業一點，是在看月亮在你星盤上的整個配置，才能了解得更為仔細。所以說星盤就像一幅地圖，按著當中的指示走，會比較容易找到適合、讓自己滿足的道路。