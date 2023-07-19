開運指南 | 好運的人有甚麼特質？從星座了解個人才能、弱點，有利事業如魚得水

看過各式各樣的星盤，接觸過不同行業的人，有些人在事業上一直進步，有所提升，亦有些人一直兜兜轉轉，甚至懷才不遇。其實那些在事業上「好運」的人，到底有甚麼特質？今次綜合了這些人的「好運」本質，跟大家來一個開運指南。

了解自己的潛能和挑戰

在本欄中，我常常提到要「走對路」，意思就是要按著自己的性格、能力去找合適的工作。正如一條魚在水中，是真正的「如魚得水」，但將一條魚放在陸地上，就會奄奄一息。

所以第一步，就是要了解自己的性格、才能。例如金牛座適合安定的工作，雙子座則要多變化才覺有趣味，巨蟹座要發揮他的同理心、敏感度。有些人安於做打工仔，有些人則是創業的人才。

除了自己的才能，還要了解自己的弱點，例如人馬座老是粗心大意，不能做一些要求仔細度的工作；山羊座做事有板有眼，但難以做一些創意型的工作。

了解到自己的優缺點後，在求職擇業時，最好就是避重就輕，選一些工作、崗位是符合自己的性格，讓才能有最好的發揮。另一方面，對於自己的弱點，就要多加鍛鍊，例如雙魚座要加強自己的專注度、天秤座要加強自己的決斷力。

搞好人際關係

對於不少人來說，工作本質並不難應付，最困難、最讓人煩惱的，就是職場中的人際關係。遇過一些客人，想離職的原因，就是跟身邊的同事合不來，甚至被人講是非，難以忍受；有些更遇上處處針對自己的上司，每日返工就像行刑一樣。

《未生》劇照

要搞好人際關係，就要先了解自己的人際模式，會不會說話不經大腦，容易惹來討厭？或自己態度惡劣，別人才會排擠你？抑或人際手腕不夠圓滑，總是得罪別人？

這些都可以通過對自己的星座、星盤的認識，作一個透徹的了解。例如處女座說話刻薄、山羊座總是板起臉孔、巨蟹座一鬧情緒就黑臉視人。正視自己的人際問題，作出改善，才能搞好人際關係。

再進一步，最好就是了解同事、上司、合作夥伴的星座，學習跟不同的人相處，例如對著獅子座上司就要給足面子，對於水瓶同事就要尊重別人的個人空間。懂得身邊人的個性，人際關係自然就不是問題，甚至別人可以為你帶來更多的機會。

流年運勢

在事業上成功的人，總是在適當時候做適當的事，知所進退。例如如果知道那一年事業運特別強勢，就努力的爭取表現，或把握時機找一份更好的工作。又或有些人真的很想轉工，但明知該年運勢不濟，只能默默地低調工作，那就不勉強，先把本來的工作做好，再等待更好的時機找工作。這些都是了解自己的流年運勢，等待東風，自然時來運到。

這個專欄寫了四年多，也是時候退下來，在此給大家這個開運指南，也祝各讀者事業得心應手。