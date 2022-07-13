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13/07/2022

經營餐飲業說難不難、說易不易！5個餐廳營運要訣！如何留住食客、增加回頭客？

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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

Photo: 由作者提供

　　一間餐廳要長遠立足，牽涉的業務環節多，管理範圍廣，要爭取新客的同時，亦需要有回頭客的支持。餐廳經營的好壞視乎以下多項因素：

 

1. 餐廳位置

 

　　餐廳位置決定人流、生意額，選對位置是餐廳發展的第一步，而且餐廳位置一經確定，就需要使用大量資源更改，所以選擇餐廳位置前要先詳細規劃，考慮餐廳的定位、舖位大小空間、在同區的競爭、交通及便利程度等。

 

2. 餐廳環境

 

　　餐廳環境影響顧客的用餐體驗，可以留意以下幾點：

 

-    整體設計一致：餐廳的地面、牆壁、色彩、燈光等要帶給顧客一種舒適的感覺。

 

-    環境整潔：保持餐廳入口清潔有助吸引顧客。另一方面，顧客對餐廳內洗手間和廚房的衛生程度有直接聯想，若餐廳提供一個整潔的洗手間，相信顧客對餐廳所提供的食物亦會更有信心。此外，適當地使用配合餐廳設計的香氛，亦可為顧客打造難忘的用餐體驗。

 

-    設計對應潛在顧客的性別、年齡等：若餐廳的顧客主要來自商務客、上班族，環境及擺設則要符合其需求。

 

 

3. 餐廳服務

 

　　餐飲業屬於服務行業，服務品質自然是影響顧客對餐廳評價很重要的一環，因為顧客用餐時購買的除了是食物及飲品外，亦包括餐廳員工所提供的服務。要提供優質的服務，餐廳員工及顧客必先要有雙向溝通，員工透過與顧客互動，了解顧客的需要後，可立即行動，以提升顧客的滿意度，當中會涉及餐廳內員工的團體合作及資訊交流，所以員工之間的溝通亦十分重要。

 

4. 宣傳策略

 

　　廣告宣傳是將餐廳推向市場的其中一個過程，而網上宣傳是現時不少餐廳採用的方法。餐廳必須要定期更新、並清楚列出餐廳資訊，包括電話號碼、營業時間、預約方法等，亦需要統一每個社交平台或餐廳網站上所列出的資訊，以免令顧客感到混淆。另外，餐廳可以鼓勵顧客在網站上評價餐廳質素及表現，以提升知名度與吸引潛在顧客，惟同時需要學會處理負面評論。

 

5. 餐廳口碑及聲譽

 

　　若食肆可以獲得回頭客的支持，建立長遠關係，有助穩定餐廳收入，減低不穩定因素的影響。與此同時，得到回頭客支持，可建立良好口碑，正面的聲譽對餐廳長遠擴大業務亦十分重要。要建立顧客的忠誠度，餐廳可考慮設立會員計劃、提供獎賞等。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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