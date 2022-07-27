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27/07/2022

第五波疫情下前線招聘的V形反彈！短期內僱主面臨邊兩大問題？

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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

Photo: 由作者提供

　　近年疫情重創本地勞動市場，今年第五波疫情對市場的影響亦很大。

 

　　2022年1月第5波疫情開始，僱主在Moovup招聘平台上刊登的招聘廣告數量就開始急降，三月中的低位對比年初大幅下跌了45%，跌幅遠較第4波的21%大。不過，當確診數字從3月中旬開始下降，政府公布放寬防疫措施計劃，招聘數字便即時出現V形反彈，到了7月中的招聘廣告數量對比3月中的低點大幅回升121%，並已超過第5波之前的招聘水平。

 

　　以上數據反映出前線行業的招聘與市場趨勢並行，防疫措施收緊，招聘就快速下降；防疫措施放寬，招聘就快速回升。對比3月中的低點，有幾個行業回升得比較快：餐飲業回升185%、保安與物業管理回升119%、零售門市回升89%、、物流及運輸回升66%。

 

　　工資方面，今年前線行業整體全職月薪的起薪點中位數對比去年年底上升了 7.1% 至HK$15,000。而兼職時薪的起薪點中位數對比去年年底則不變，維持在HK$55。總體而言，可見今年僱主對於全職的人員需求增加，或是更希望聘請全職人員。

 

 

　　向前展望，短期內我們看到僱主會面臨兩方面的問題：

 

（1）人手短缺：目前市場對於前線人手的需求增加，但暑假過後，申請工作的人數將下降，預計僱主將需要面對人手短缺的壓力。其實，最近已經開始有一些僱主向我們反映招聘人手似乎愈來愈困難的問題。

 

（2）通貨膨脹和工資上升壓力：除了香港市場本身的情況，我們看到英、美國家通貨膨脹嚴重，令該些市場的工資亦面臨上升的壓力。而通貨膨脹更會影響全球經濟，建議僱主應該密切留意香港和其它地方的經濟走勢，以便隨時進行調整。

 

　　面對這些問題，我們建議僱主繼續著重保留優秀的員工，以免生意上升卻「有工無人做」而限制生意額增加。另外目前愈來愈多的求職者亦希望找份兼職工作、增加收入，所以我們建議僱主亦可以作出更多彈性的工作安排，成本也可以更靈活、以達至雙贏。

 

 

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