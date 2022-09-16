職業博覽人頭湧湧，餐飲零售業職位急增？僱主：暑假過後或現人手荒

Moovup於7月中旬參與由香港貿易發展局主辦的第31屆教育及職業博覽，為大眾市民提供大量有關前線行業的職位空缺資訊，同時向到場人士介紹Moovup工作配對平台，讓正在求職或有意轉職人士了解更多求職選擇。

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為期4天的第31屆教育及職業博覽在香港會議展覽中心舉行，香港書展2022亦同期在鄰近舉辦，吸引眾多學生及公眾前往，令整個會展中心人頭湧湧，非常熱鬧。比起2021年，參加教育及職業博覽的人數明顯增加，而且比去年更熱心了解及申請。今年參與的機構亦比往年多。

第五波疫情進一步紓緩，餐飲、零售及物流等前線行業的僱主近期大幅增加人手，林林總總的職位空缺為不同背景的求職人士帶來大量就業機會。Moovup在場內向大眾介紹平台上16大前線工種、招聘情況、工作申請步驟等資訊，更展出部分熱門職位空缺，方便求職者查閱及申請工作。不少人對Moovup招聘平台感興趣，並即場下載試用。

這次博覽Moovup更有機會夥拍麥當勞人力資源部，由麥當勞派出人事管理專家向到場人士提供即場面試及履歷指導，協助求職者撰寫理想履歷，並提供求職貼士，讓求職者更好裝備自己。而麥當勞送出的紀念袋亦很受求職者歡迎，除了一眾求職者喜歡，連參與博覽的其它機構的人員亦會特意前來，希望可以拿到紀念袋！

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我們通過博覽亦向不少僱主了解了他們的聘請計劃。由於市場好轉，很多僱主都希望繼續增加前線人手，想做更多的生意。暑假過後，他們認為人手短缺問題或會更嚴重，所以希望能夠盡早聘請更多人手。

Moovup平台目前每月有超過15萬活躍求職者，希望求職者可體現「搵工就係咁簡單」，亦希望僱主「搵人一樣咁簡單」。