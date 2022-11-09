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09/11/2022

請人好難？用盡方法都無人返工？可能是曝光率不足！1招助你提高配對機率

#招聘廣告 #招聘 #人力資源 #打工仔 #求職渠道 #Moovup #請人 #求職 #職場
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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

　　請人好難？用盡方法都無人返工？Moovup致力取代傳統及零散的求職渠道，令求職者快速搜尋不同行業及地區的職位、提供具高透明度的工作資訊，方便僱主輕鬆招聘最佳員工。僱主可免費在Moovup平台上刊登招聘廣告，亦可根據預算，選擇適合的方案助你在招聘過程中節省時間。

 

刊登招聘廣告 尋找合適的前線工作人才

 

　　僱主可以在Moovup僱主平台上免費刊登招聘廣告，只需要以電郵或手機號碼即可建立帳戶。僱主填寫基本公司資料後，便可隨即新增職位。只需輸入工作內容和地點等資訊，即可尋找合適的前線工作人才。除此之外，如僱主想加快招聘程序，更快聘請大量人手，亦可選擇Moovup為僱主提供的多元招聘方案，包括提升曝光功能、首頁橫額廣告、社交媒體推廣、品牌介紹及宣傳。招聘中的僱主可以根據公司預算，選擇適合的方案，節省招聘過程的時間。

 

提升曝光功能增加招聘職位曝光率

 

　　想將你的招聘廣告放到更高的當眼位置？如果僱主想增加招聘職位在Moovup平台上的曝光率和點擊率，提升曝光功能可持續推廣你的招聘廣告。若僱主需短期推廣公司的招聘日或需大量聘請短期人手，將招聘資訊放於Moovup平台首頁橫額廣告上，配合不同招聘程序，連結到指定網頁，觸及更多潛在求職者。


甚麼是提升曝光功能？

 

　　Moovup提升曝光功能可將你的招聘廣告刊登於Moovup網頁及應用程式內的當眼位置，並會顯示於合適的分類中，提升你的廣告曝光率及點擊率，幫你觸及更多目標申請者。

 

（圖片由作者提供）

 

提升曝光功能的費用是多少？

 

　　提升曝光的費用是按日計算，並由僱主自行設定每日預算，系統會根據市場競價表現及電腦演算法自動增加你的廣告曝光率。預算愈高、曝光率愈高。

 

　　每日實際的收費會按所選招聘廣告的實際被點擊次數進行計算，被點擊次數愈多、實際的費用會愈高。如果當日的預算用完，有關廣告的提升曝光將會自動暫停，翌日會再次自動啟動。你亦可以隨時停止提升曝光或更改每日預算。僱主亦可隨時在僱主平台中查閱統計數據，包括點擊次數及消費額，方便分析成效。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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