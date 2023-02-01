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01/02/2023

2023年前線行業招聘難上加難！僱主面對工資及空缺上升，就業市場短期難供求持平？

#職場 #招聘 #零售及餐飯行業 #求職 #工作空缺 #僱主 #工資上漲 #空缺 #前線員工
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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

　　香港網上招聘平台Moovup的招聘數據顯示，自2022年第五波在3月有所好轉後，招聘需求持續一直上升，多個前線行業之間爭相招攬員工，其中尤以零售及餐飲行業招聘活動最活躍；惟平台上求職的數目對比工作空缺自今年暑假後呈現下跌，隨著經濟逐步走出陰霾，內地與香港恢復通關，前線行業有望增加前線員工數目，惟僱主仍然面對工資及空缺上升等招聘困難。

 

　　2022年年初疫情第五波，平台招聘量由3月疫情最嚴峻時跌至低於2萬，逐步回升至11月的超過4萬，前線行業中以零售門市及餐飲業招聘活動最為活躍，若以去年底與去年3月進行比較，零售門市上升139%，餐飲業232%，保安及物業管理158%，美容及健身服務128%。

 

　　隨著本地經濟活動逐步恢復，金融市場獲支持，刺激工作機會增加，再加上香港與內地恢復通關，預計工資水平在2023年將隨著全球通貨膨脹嚴重而繼續面臨上升壓力。

 

　　在2022年，按整體Moovup招聘數據來看，全職月薪起薪點中位數由年初$14,000，上升7.1%至年底$15,000，兼職時薪起薪點中位數亦由$55，上升9.1%至$60。按主要行業來看，全職月薪起薪點中位數的升幅以零售最大，達11.1%；兼職時薪起薪點中位數則以餐飲和保安及物業管理升幅最大，達13.2%。兼職工資的升幅又較全職工資為大。

 

　　在整體空缺數目進一步上升、失業率下降，勞動人口下降以及人口老化等，前線行業人手進一步緊張下，僱主將面對招聘困難及工資上漲等壓力。回顧過去三年，僱主招聘難度由2020年第一、二波期間的容易，難度逐步增加，至去年年底難度已恢復到疫情前的難度，甚至比起之前更難。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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