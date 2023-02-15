免檢疫通關消息利好！調查預期：今年營業額增，有利推動經濟迅速復甦

隨著中港兩地實施免檢疫通關，加上香港特首李家超早前表示，希望今年內取消所有防疫限制，利好消息對本港經濟相信有正面影響，業界亦相信能對經營帶來幫助。香港總商會早前發表年度商業前景問卷調查，結果顯示，四成受訪企業預期今年營業額將較去年增加，亦有約三成受訪公司表示計劃在未來12個月增聘人手。

34%受訪公司計劃未來12個月增聘人手

香港總商會早前進行年度商業前景問卷調查，結果顯示，四成受訪企業預期今年營業額將較2022年增加，惟亦有四成受訪企業預期2023年的營業額將仍低於疫情前水平，反映港企審慎樂觀地認為最壞的時期或已過去，但距離真正復甦似乎仍有漫漫長路。不過，去年進行調查時大部分防疫限制仍未解除，相信現時營商氣氛會有所改善。

此外，與2021年同期調查相比，商界去年進行調查時認為，無法恢復正常跨境往來是大小企業面對的最大挑戰。另大型企業尤其關注人才流失問題；而對中小企來說，在調查期間仍然實施的社交距離措施及通脹的影響則更甚。

大型企業關注人才流失 首兩星期逾五千人才申請來港

調查亦顯示，企業去年招聘趨勢、與2021年相比大致不變，約34%受訪公司表示計劃在未來12個月增聘人手。不過，總商會表示，技術人才短缺致使企業難以物色合適人選，令增聘人手的計劃受阻，並認為香港需要妥善而有效的人才相關專案，否則將難以維持全球競爭力。

事實上，「搶人才」已成為香港近期的社會議題，當中招攬高薪人才或世界百強大學畢業生的「高端人才通行證計劃」去年底起已接受申請，提供一站式電子化服務的「人才服務窗口」線上平台亦同步推出。據政府本月初數字顯示，首兩星期內共收到約5800份申請，而年薪250萬元或以上的超過800人。

《未生》劇照

另外，總商會亦公布今年經濟預測，預料今年經濟實質增長3.8%，整體通脹率為3%。

總括而言，香港除了要應對疫情外，同時亦面臨其他挑戰，包括利率上升及全球需求轉弱等不利因素，令家庭消費和企業投資受壓，最近撤銷防疫相關限制，並恢復通關，將有效推動經濟迅速復甦。