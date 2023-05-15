前線行業需求繼續增加！解決人手荒要靠輸入外勞？釋放潛在勞動力也是方法！

根據Moovup好工速遞的招聘數據顯示，今年至4月中，各前線行業對勞動力的需求繼續增加。對比年初，零售行業上升23%，餐飲業16%，保安及物業管理32%，推銷/中介41%。僱主招聘難度今年一直持續，情況未見改善。

為了吸引員工，全職月薪起薪點中位數從總體來說，2022年已上升7.1%至 $15,000。今年至4月中則再上升6.7%至 $16,000。兼職時薪起薪點中位數方面，2022年上升9.1%至 $60，今年至4月中則持平，維持在$60。不過幾個主要前線行業的薪酬升幅在今年有放緩的亦象，並有觀望態度。

經濟復甦令整體空缺數目上升、失業率下降，加上勞動人口下降、人口老化等，僱主將繼續面對人手不足問題。

引入外勞要平衡多方面的考量

對於解決人手不足的問題，社會各界一直對輸入外勞持有不同意見。有持份者認為很多地方都靠輸入外勞幫助經濟發展，目前嚴重人手不足長遠只會削弱香港競爭力，但亦有業界認為現時並非欠缺人手，而是欠缺積極就業政策，要提升薪酬待遇才可吸引勞動力。

立法會四月通過無約束力議案，建議政府加快輸入外勞，為不同行業及工種補充勞動力，並容許獲批工作簽證來港的大灣區居民即日往返本港工作地點及居住地，以補充本地人手，同時不影響本地住屋壓力。

在考慮是否輸入外勞的時候，其實有很多方面需要考量。新加坡自 2014 年起實施公平考慮框架，使企業能夠招聘外籍員工。當中需要考量的因素包括：雖然輸入外勞可以很快解決勞動力短缺的問題，但它也會帶出住房、醫療保健和保護外勞等其他問題，還需要評估對本地勞動力的影響。

總的來說，首先要保障本地勞動力的利益，但也要顧及企業的利益和整個香港的利益。

釋放本地潛在勞動力、推動本地婦女就業

其實推動更多的婦女就業、釋放香港潛在的勞動力也是一個可以考慮的方法。使婦女能夠重新進入勞動力市場，托兒服務是關鍵。有了足夠的托兒服務，婦女將能夠工作更長的時間，而不是每天只兼職工作幾個小時。

總體來說，人手不足並非在短期內能夠快速解決的問題，不過確實需要加快敲定中長期的解決方法。