  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/11/2023

移民英國｜英國搵工難過登天？寄50份CV都無回音？英文很重要！倫敦英文很「難聽」？

#移民英國 #英文 #履歷 #英國 #英語水平 #移民 #移居 #本行 #英國搵工 #求職
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　移民落地後，第一個要面對的難題，應該是找工作，畢竟英國生活費高昂，尤其在倫敦，柴米油鹽、屋租稅項，樣樣都離不開錢。對於英國搵工是否難過登天，坊間眾說紛紜，有人說寄了50份履歷都沒有回音，有人卻一擊即中，實情是要看你自身的語言能力和工種，當然還要一點運氣。值得留意得是，英國的僱主相當重視職銜及本地經驗，在沒有本地經驗的情況下，如何在眾多競爭者中脫穎而出，履歷便相當重要。

 

避免使用同一份履歷

 

　　在香港找工作，大家都習慣漁翁撒網，一份履歷走天涯，只要學歷夠高，工作經驗看起來正正常常，都會有見工的機會。英國僱主請人相對上謹慎，不但重視職銜，而且大部分工作都有Reference Check，真係想呃都無得呃，最好因應工作性質，重新撰寫一份與職位相關的履歷，並附上求職信，增加見工機會。尤其是初到貴境，未找到本行，想搵份基層工作交租，唔通拎三大證書出來就有見工機會？僱主只會覺得奇怪。根據個人經驗，Frontline工作如餐飲服務業等相對上較少Reference Check，受聘的機會也較高，作為移民後第一份工作，是不錯的選擇。

 

 

想做返本行有無機會？

 

　　事實上，不少移英港人都做得返本行，最得天獨厚當然是IT人，也有不少市場行銷公司會派員工到英國分部，真係工都唔洗搵，但如果想做返對語言有一定要求的文職工作，真的需要一點耐性和時間，除非你英文好到接近Native，又熟悉當地文化，在搵工方面自然得心應手。對大部分香港人來說，倫敦的英文好難聽，因為他們所說的不一定是標準英式發音（Received Pronunciation），語速也不會像香港考試制度的Listening Exam，逐字逐句慢慢撴，怕你聽唔明還會重複，如果見工遇著個有南非口音的上司，就算你本身英文幾好，聽唔聽得明對方的英文又是另一回事。

 

　　由於倫敦的移民人口太多，很多HR或客服來自印度、歐洲不同國家，所以當地人大都習慣不同口音的英文，但並非所有香港人都聽得慣。當英文成為日常，他們亦不會因為你聽不慣而放慢語速，說到興起時，快到你就算聽得明都應唔切。所以如果你的本行是和語言相關，真的要時間適應，唔通我做記者，一來到又要入BBC咩。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#移民英國 #英文 #履歷 #英國 #英語水平 #移民 #移居 #本行 #英國搵工 #求職

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk