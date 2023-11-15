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15/11/2023

移民英國 | 移民前一定要考車牌？英國還是香港難考車牌？為甚麼英國揸車咁貴？一些在倫敦生活大半年才知道的事！

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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　移民前一定要考車牌？我本來都以為係，直到在倫敦生活了大半年，發現當地人有車都未必會揸，有住雷丁的朋友每個星期都到倫敦上班，他會選擇將車泊在火車站附近的停車場，然後搭火車到倫敦，原因是倫敦市中心揸車真係好貴，未計每年不斷上漲的能源費，還有Congestion Charge，更有機會要交Ultra Low Emission  Zone（ULEZ）的費用，加加埋埋分分鐘仲貴過搭公共交通工具。

 

　　英國政府在2003年推出了名為Congestion Charge的收費，凡進入Congestion Zone範圍（大部分Zone1區域）的車輛，也需要付Congestion Charge，現時最新收費已上漲至每天£15，生效時間為星期一至五早上7時至晚上6時，星期六日及公眾假期為中午12時至晚上6時，聖誕節及新年則全日豁免。

 

 

　　而ULEZ則是政府為了改善空氣質素而在倫敦實行的另一收費，範圍與Congestion Zone相同，如果你的汽車不符合廢氣排放標準而又駛進了Zone內，汽車、電單車及小型貨車需要付每天£12.5，重型車輛則為每天£100，全年除聖誕節之外，任何時間進入Zone內，也有機會需要付款。

 

　　點解英國政府要減少汽車流量？因為倫敦繁忙時段塞車的情況相當嚴重，與香港相比有過之而無不及，短短15分鐘車程可以塞到變45分鐘。不過英國始終地大，如果離開了倫敦範圍，有車似乎比較方便，起碼不用每次等半個鐘才有一班巴士，想出遠門在英國境內去個小旅行，有車也較自在，所以移民前是否一定要考車，也視乎你的日常用途及去英國哪一個城市。

 

　　至於有人說，英國車牌難考，想考定先，其實因人而異，有移英港人一Take過考到，亦有人說英國考官比香港更嚴謹，所以幾Take都過唔到。值得留意得是，不少有車牌的港人移民後都要補鐘，因為英國的路跟香港始終有分別，有牌Zone都未必識揸。如果心急移民又未考車的港人，可以考慮來到先學，學完就一定識揸，仲唔洗排成年隊。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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