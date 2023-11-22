移民英國｜倫敦人推薦冬季限定聖誕市集：在Winter Wonderland嘗一口Churros、喝一杯熱紅酒！體驗不一樣的冬日嘉年華

最近英國天氣開始轉冷，自從踏入冬令時間後，大家都在適應日短夜長的日子，準備迎接潮濕寒冷的漫長冬季。與當地人談起冬季抑鬱，他們不約而同地表示，在沒有太陽的日子，酒精與聖誕是最好的解藥。為了讓日子不太難過，英國人都會提早準備他們的冬季盛事。早在11月，不少商舖已掛上了聖誕燈飾，Soho附近的酒店門外，添置了一棵幾米高的聖誕樹，入夜後整座城變得明亮起來，走在倫敦的街道上，竟然在寒風中感受到一絲暖意。過往在香港一直想過歐洲的白色聖誕，倫敦的聖誕節可說是我期待已久的節日，於是倫敦友人向我推薦了他們每年必去的冬日嘉年華Winter Wonderland，嘗一口Churros、喝一杯熱紅酒，感受冬日的浪漫。

「冬季限定」聖誕市集

位處海德公園（Hyde Park)的Winter Wonderland，有點像中環海滂的AIA嘉年華，不過園區裏有更多不一樣的體驗活動——可欣賞倫敦夜景的巨型摩天倫、全球最大的轉圈雲霄飛車（Munich Looping）、直接坐上懸空纜車探索鬼屋（Haunted Mansion），還有各種各樣的攤位遊戲，當然不少得美食和酒精。這個聖誕市集開放了200多個巴伐利亞式小木屋，不少攤檔都在販賣西班牙酒條Churros，還有烤架上的德式香腸Bratwurst，加上熱狗包，配上酸菜和黃芥末，便可填飽肚子。

這裏當然不少得聖誕必備得香料熱紅酒Mulled Wine，不愛酒精的還可選擇咖啡或棉花糖熱朱古力，在寒冬裏不來一杯熱飲，實在說不過去。

不一樣的冰上體驗

白色聖誕怎少得冰雪世界，園區有適合一家大小的冰雕王國，滑冰體驗（Real Ice Slide）還有英國最大型的戶外溜冰場，當晚上燈飾亮起，在幻燈圍繞下溜冰，將會是你最浪漫的一個冬日晚上。