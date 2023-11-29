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29/11/2023

移民英國｜99%移英港人寧願「下流」也不回流？盲目崇英還是香港今不如昔？外國月亮特別圓？

#高學歷 #移民潮 #BNO #英國搵工 #移民英國 #回流 #移居 #移民 #歡迎香港人委員會
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　近年香港出現移民潮，至今仍未減退，大量港人透過BNO舉家移民英國。最近數據顯示，今年第二季BNO持有人移民英國的申請有9,800宗，較首季升 4.1%。協助移英港人組織「歡迎香港人委員會」（Welcoming Committee for Hong Kongers）最近做了一項調查，2,000名年齡介乎25歲至64歲的受訪移英港人中，僅52%找到工作，就業率較當地的76%還要低，不過99%受訪港人表明，即使遇到困難也不打算回流。 寧願失業也不回流，究竟是在港已無工作物業，面子擱不下，還是香港今不如昔，沒有甚麼值得留戀的地方？

 

過半移英港人為高學歷人士

 

　　香港政府不斷說要挽留人才，施政上卻不見有任何留人措施，反而不斷把本地人才往外推。根據移英組織的調查報告，36% 受訪港人擁有學士學位，23%擁有碩士或以上學位，他們本應在香港擁有高薪厚職，移英後卻有不少人需要投身基層工作，稅後薪酬亦大不如前。事實上，即使移英港人擁有高學歷，移民後亦較難「上流」，主因是他們沒有本地工作經驗，在語言和文化上亦與當地人有一段差距，在職場上較輸蝕，不少人在工作技能上比本地人更勝一籌，卻難以勝任管理層的工作。

 

 

留港派：堅拒回流是怕面子擱不下

 

　　雖然不少移英港人正承受經濟壓力，在職場上亦困難重重，卻有99%受訪者表明堅拒回流。有留港派認為，移英港人在香港已失去工作和物業，他們不願承認自己花了一筆錢做了一個錯的決定，怕回流後面子擱不下。於我而言，這項論述不完全正確，畢竟香港樓價大跌，持有物業再不是一件門檻高值得炫耀的事，不變負資產已是萬幸。再者，在英國生活過一段時間，不會完全沒有收穫，一方面英文能力提升，另一方面接觸更多不同文化背景的人，更具國際視野，即使回流也會得到更多晉升機會，這些都是不能用數字來量度的價值。

 

 

外國的月亮特別圓？別盲目崇英！

 

　　移民不是一件容易的事，亦並非人人能夠適應，每當有人說外國的不是，便有人出來反駁，然後又是一場罵戰。難道外國的月亮真的特別圓？如果大家有留意英國新聞便知道，英國政府的施政與香港政府「旗鼓相當」，能源費年年加，通脹問題愈來愈嚴重，換作在香港發生，大家一定罵聲連連，無理由移民後就對英國的施政問題視而不見。其實每個國家都有它的自身問題，移民後不一定會有更好的生活，關鍵在於大家想選擇怎樣的生活方式，有得揀總好過無得揀，選擇回流其實也沒甚麼大不了，選擇留下也可能只是相信英國的三權分立仍起作用。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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