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06/12/2023

移民英國｜諾丁漢「破產」超支達2,300萬鎊！對移英港人有無影響？料未來兩年至少26個市政府將「破產」！

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　最近英國諾丁漢（Nottingham）市政委員會宣布事實性破產，並根據《1988年地方政府財政法》第114條發布報告，意味諾丁漢將停止法律規定的服務之外的所有支出。報告指出，該市於2023至2024年財政年度超支達2,300萬鎊，其中2,100萬鎊用於社會關懷並解決無家者問題。

 

　　事實上，英國市政府「破產」絕非新鮮事，諾丁漢是繼斯勞（Slough）、克羅伊登（Croydon）和伯明翰（Birmingham）後，近年第四個宣布「破產」的城市，其中克羅伊登迄今已3次宣告「破產」。究竟「破產」意味著甚麼？對移英港人又有甚麼影響？

 

「破產」只是媒體借喻 市政府不會失去職能

 

　　英國市政府不受執政黨控制，而是由各區地方官員獨立營運的，根據英國法例，市政府須維持每個財年的收支平衡，不得出現赤字，否則便要發布第114條，並削減不必要的公共開支，也就是英媒所說的「破產」。不過，一個城市不是一家企業，也並非商人，因此是不可能破產，市政府亦不會因收支不平衡而失去職能，因此大家無需過份解讀。有趣的是，當市政府不受執政黨控制，執政黨可拒絕向「破產」的市政府提供資金援助。由工黨控制的伯明翰市議會於今年9月宣布「破產」後，指責執政保守黨政府多年來對該市提供的資金不足，首相辛偉誠當時便透過發言人表示，地方官員應管理好自己的預算，表明政府不會救助。諾丁漢市議會則由在野工黨控制，議會主席梅倫亦批評當地政府沒有出手援助，自保守黨政府2010年上台以來，更每年削減市議會1億鎊資金援助。

 

 

「破產」等同加稅？何謂非必要開支？

 

　　市政府「破產」意味著他們將暫停非必要開支，以解決財困問題。至於是否加稅（Council Tax），其實取決於每個市政委員會商討出來的解決方案。諾丁漢市政府便表示會考慮出售任何價值超過100萬鎊的資產，並未提及加稅。至於暫停非必要開支，無非都是泳池、球場、圖書館、道路、公園等公共設施的擴建和維護計劃會先行擱置，清倒垃圾次數減少，但對弱勢社群相關及居民的基本服務仍會保留。不是每個地方都習慣一財赤就把手伸進市民的口袋裡，如果連基本公共服務都未做好，還年年加錢，應該是該企業缺乏基本的職業道德和良知。

 

料未來兩年至少26個市政府將「破產」

 

　　代表英國47個市議會的組織SIGOMA預計，未來兩年有至少26個市政府面臨實質破產的危機，形容情況是前所未見。當中，肯特（Kent）、黑斯廷斯（Hastings）、德比（Derby）、南安普敦（Southampton）及吉爾福德（Guildford）5個市議會成員稱，他們陷入了嚴重的財政困境，正在考慮發表聲明，表示無法平衡2023至2024年的預算。另有9個市議會成員稱，可能會在明年宣布破產。

 

 

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