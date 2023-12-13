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13/12/2023

移民英國｜英國醫療制度真的比香港好？家庭醫生難預約、睇 急症要等4個鐘！私家醫生有幾貴？

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　眾人皆知，香港醫療制度為人詬病，公立醫院人手不足，醫療事故頻生，有時急病看醫生，輪候時間起碼5至6小時，也許只是港人移民的其中一個誘因，畢竟生命誠可貴。究竟外國的醫療制度是否比香港更完善？移民英國後才發現，所謂醫療制度完善只是一個都市傳說，睇醫生難過登天，還是好好照顧自己身體，學定急救，起碼出事時可自保。

 

英國醫療福利好？經費不足NHS瀕崩潰

 

　　在大家的認知裡，英國醫療制度完善，居民及公民可使用當地的國民醫療服務（National Health Service, NHS），家庭醫生、急症、住院甚至大病如癌症治療、生育都是免費的，NHS亦為合資格人士提供免費檢查，如為18歲以下的國民提供免費的牙齒保健服務；為25歲或以上女士提供免費的定期子宮頸檢查；為年滿55歲的國民提供免費的大腸鏡檢查等，是吸引很多人移居至當地的一個重要因素。

 

　　申請BNO簽證人士在獲批簽證及繳交移民保健附加費（Immigration Health Surcharge, IHS）後，亦與英國公民一樣，可直接使用NHS，例如家庭醫生/全科醫生（General Practitioner, GP）、醫院和產科服務，現時IHS收費為每年624鎊。其實對比其他醫療保險，交5年IHS就可享有與英國公民同等的醫療福利，相當抵玩。不過天下沒有免費的午餐，醫療福利的背後，需要龐大的經費支撐，近年英國庫房赤字令NHS的營運面臨崩潰。

 

 

初級醫生工作超過12小時，時薪僅14鎊

 

　　NHS的營運面臨崩潰，其中一個主因是醫護薪酬過低，出現人手流失。英國醫學會（BMA）表示，初級醫生每天工作超過12小時，時薪只是略高於14鎊，與連鎖快餐店收銀員及部份咖啡店高級員工相近。英國一個護士組織亦表示，資深前線護士的薪金加幅完全跟不上通脹，去年的數據顯示，他們的實際年薪平均較10年前低6,000鎊。為了增加薪酬，自2022年中開始，不同階層的醫護開始罷工。根據BBC報道，在4月中旬，約有超過8.6萬名初級醫生罷工96小時，估計約有25萬至35萬次的預約診症和手術需要取消，嚴重影響NHS運作。

 

家庭醫生難預約，「睇急症」要等4個鐘

 

　　英國醫療制度還有不少問題，例如看專科必須由家庭醫生專介，但家庭醫生相當難預約，有點像香港排隊拎籌，要在診所剛開門時打電話「搶籌」，排除萬難才能得到見醫生得機會。若遇上意外需要「睇急症」，在英國亦有處理同樣問題的急診意外部門（Accident and Emergency Department，A&E），病患人士不需要預約都可以應診，結果造成「大擠塞」。根據英國獨立研究智庫QualityWatch分析及NHS數據，有接近五成人需要在急症室等候4小時以上才能看診，如獲安排住院，有三成病人都要再多等4小時以上才能入院。

 

英國睇私家醫生有幾貴？

 

　　若不想漫長的等待，到私家診所是一條捷徑，亦有機會得到較好的醫療服務。不過，診金卻不是人人負擔得起。一般來說，普通科門診醫生（Private General Practitioner）一次收費大約700鎊，專科醫生（Specialist）收費則需200鎊以上。據了解，英國只有8%人會使用私家醫院服務。所以對新移民來說，好好照顧自己，保持身心健康才是王道。

 

 

 

 

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