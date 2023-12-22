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22/12/2023

移民英國｜英國生活品質比香港低？移民前要考慮甚麼？留港多年的英籍上司曾勸告：「倫敦再發達也不過是香港的元朗！」

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Text: 由作者提供

　　當初移民，其實是剎那間的決定，通常前思後想，拖著拖著，便成不了事，畢竟人生有些時刻需要一時衝動，婚姻如是，移民亦如是。經過政治風波、疫情，香港以至整個世界，早已變得面目全非，我們活在計劃總是追不上變化的世代，人生中那些所謂重要的決定，多年後再回望，在時代的巨輪下將變得微不足道，無論結果好與壞，也只能一笑置之。

 

　　當然，這只是我的個人取態，有些人會認為我在移民這個重大事情上不夠審慎，因為我由決定申請移民簽證到起行只花了3個月，隨行物品也只有兩個行李箱，找不找到工作，要找怎樣的住處，這些都沒有計劃。一個留港多年的英籍上司便曾勸告我不要移民：「倫敦再發達也不過是香港的元朗，在英國要修理一部手機，起碼要等一個星期，拿去修理也要花一整天，你會甚麼事情也做不了，但在香港只需要花幾個小時，這已是英國經濟重鎮倫敦的節奏。」

 

英國生活品質比香港低？不如說香港生活節奏太快

 

　　我不會對英籍上司的勸告有所懷疑，很多移英港人都很難適應當地的「慢半拍」以及生活上的種種不便，這裡半夜肚餓不會一落樓下就有7-Eleven、OK便利店，去超市分分鐘要揸車半個鐘先有，如果暖氣壞了起碼等一個星期才有技工上來修理。毋庸置疑，英國的生活品質不比香港高，至少在服務效率和生活節奏方面，香港更勝一籌，但換個角度看，英國普遍打工仔，不論各階層，都較容易在工作和生活之間取得平衡，因為他們在職場上的「以人為先」有別於香港的「以客為先」，這裡大部分企業都不會為了客人的利益而犧牲僱員的權益，這也解釋了為甚麼有人會覺得英國的服務不及香港。

 

　　當大家都對香港的速度和便利習以為常，難免忽略背後犧牲了甚麼，便利店開通宵是因為有人上夜班，所謂的效率，是每個打工仔加班換來的。每當入夜，各區辦公大樓仍燈火通明，身在其中的你又認為是否值得，為了追求速度和效率，犧牲了生活和睡眠。

 

 

你追求的「生活品質」是甚麼？

 

　　問移民前要考慮甚麼，不如問你追求的「生活品質」是甚麼。有些人花光積蓄也要買一個有牌子的手袋，對吃的、喝的都相當有要求，香港確實宜居，也有些人追求的是簡單的小日子，對物質生活要求不高，卻想多花時間陪伴家人、朋友，有較大的生活空間，移民則是一個不錯的選項。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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