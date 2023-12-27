移民英國｜BNO移民準備「落閘」？保守黨選情告急：5招收緊移民政策，大部分明年春季起生效！哪些會影響到移英港人？

英國移民人數破頂，為減少移民人數，保守黨政府於本月初宣布推出5項收緊移民政策，目標是把英國的淨移民數目每年減少30萬，大部分措施明年春季起生效。主要措施包括提高技術工人簽證的最低工資門檻、醫護人員移民不能再帶家人、移民保健附加費（IHS）大幅提升等。隨著英政府收緊移民，將來持BNO人士入籍的審批有機會趨向嚴格。

保守黨選情告急，收緊移民政策挽民意

英國預料最快明年舉行大選，移民成為關鍵議題，許多選民認為大量移民湧入，對公共服務短缺及房屋危機造成壓力，保守黨政府選情告急，英國首相辛偉誠很大機會在大選中落敗，於是急推措施減低移民人數。首相辛偉誠辦公室宣稱，今次提案是「有史以來對合法移民最嚴厲的打擊」。據英國國家統計局（ONS）資料，2022年移入英國的人數比移出的多了74.5萬人，大部分來自印度、尼日利亞和中國。

移民保健附加費提高66%至1,035鎊

英國政府宣布，明年首季起，申請工作簽證的最低薪金要求，由現時的年薪2.6萬鎊，調高至3.87萬鎊，申請家庭簽證的最低薪金要求亦由現時的1.86萬鎊，提高至3.87萬鎊。另外，新政策不再容許到英國工作的海外衛生護理人員帶同受撫養家屬居英，IHS亦將提高66%至1,035鎊，意味著以BNO途徑赴英的港人將受影響。

新措施太遲出台？料加劇醫護人手不足問題

保守黨內不少右派議員讚許新移民政策，惟嫌太晚出台。不過新措施也被批評將加劇英國部分工種人手不足的問題，Unison工會秘書長麥卡尼婭（Christina McAnea）批評，這些措施對保健和護理業而言是一場 「徹底的災難」，這兩個行業都嚴重缺乏人手，沒有移民，醫院和護理院根本無法運作。保守黨國會議員尤俊士（George Eustice）亦質疑，修例只對銀行家、律師、會計師等「英國不需要」的專業人士提供了優先機會，很難招聘英國實際需要的人才，例如護理人員、食物業、製造業和旅遊業工人。

暫未見新政策收緊BNO簽證

新政策出台後，不少分析指BNO移民政策「亮紅燈」，IHS費用大幅66%，「5＋1」後能否入籍亦是未知之數。不過，未有跡象顯示英政府將收緊BNO簽證，增加IHS費用亦未有確實的時間表。再者，港人移民人數雖多，但仍不及歐盟及歐洲難民湧入的人數，相信收緊移民人數的政策並非針對移英港人，加上醫護、保健行業人手不足，急需外勞支援，相信一切仍有變數，有心移民的港人還是靜觀其變，不要當驚弓之鳥。