移民英國｜居英港人愛「圍爐」？中西文化差異下的社交方式是怎樣？移居哪裏都別忘記一件事

移民英國後，不少朋友都很關心我的社交狀態，經常被問到「識唔識到外國人？」、「有無香港朋友喺倫敦？」。畢竟英國的冬天又濕又凍，沒有社交很容易有種莫名的孤獨感，「圍爐」當然倍感溫暖，不過在很多香港人眼中，結識朋友不是一件純粹的事，「圍爐」就是不融入，結識到外國朋友特別高尚，這不是我子烏虛有，大家不妨到「電子唐人街」看看各大留言。其實「圍爐」並無對錯，只是大家喜歡的社交方式不同，還有中西文化差異，始終跟「自己人」做朋友更能暢所欲言。

「我不是想吃亞洲菜，是只吃亞洲菜！」

朋友S是首批移居英國的香港人，她只愛亞洲男生，也只吃亞洲菜，對她來說，英國文化並沒有太大的吸引力，單純只是一個工作和居住的地方。人在異地，總會覺得孤獨，她開始沉迷各種家居派對，也認識了不少志同道合的居英港人。S坦言比較喜歡「圍爐」，無論是話題上，還是溝通方式，始終香港人比較啱傾。當然S也有不少外國朋友，但大部分外國人都難以接受如此「單刀直入」的溝通文化，他們喜歡說很多漂亮的話來維持表面的禮貌，對香港人來說是一種虛偽。

S曾經與一對情侶共居，那對情侶其中一方是英國人。S的室友曾當著英國男友的面取笑S穿得像一個「流浪漢」，初時那個英國人被這種溝通方式嚇得目瞪口呆，後來才發現這是不帶惡意的玩笑。跟外國朋友相處，要收起「愈熟愈Mean」的社交文化，你覺得他們虛偽的同時，他們也會覺得你沒有教養。

有種社交叫「合則來，不合則去」

朋友L卻有點不一樣，身邊圍繞的都是外國朋友，因為她的喜好和性向在香港並非主流，過往經常被人站在道德高地批判，反而來到英國後，跟外國朋友相處得更自在，可以放膽做自己。這種交友模式與虛榮與否無關，純粹是合則來，不合則去。

跟外國人做朋友的其中一個有趣之處在於「和而不同」，正因大家來自不同文化背景，如果能夠擁抱這些不一樣的地方，會看見一個更大的世界。L不少外國朋友知道她的母語是廣東話，覺得相當特別，不時向她請教，她也經常把香港的飲食文化跟外國朋友分享。所謂融入，不是要去除所有本土意識，硬生生地將自己變成另一個人格去迎合當地人，這只是民族自卑感作祟。

居英外國人的民族認同：不要忘記自己來自哪裡

我曾經在一間咖啡店打工，老闆是在英國土生土長的巴基斯坦人，每當他們看見自己種族的客人，總會更熱情招待，用自己的語言溝通；我的愛爾蘭鄰居在英國生活了幾十年，至今仍不承認自己是英格蘭人。他們不約而同地對我說，無論在哪個地方生活，永不要忘記自己來自哪裡。如果放在香港各大討論區，他們便是「圍爐」、不融入，但又如何？香港人不能失去的正正是這種民族認同感，無論去到哪裡，也不要忘記自己是香港人。