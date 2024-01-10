移民英國｜樓價貶值或因一棵「房屋殺手」？英國5%物業遭一植物入侵，隨時影響按揭審批成數！一大宅升值逾51萬鎊落空！

在英國買樓要小心一棵植物，這種「房屋殺手」足以令樓價貶值，甚至影響按揭審批成數。英國環保顧問公司Environet估計，截至去年，當地有5%物業遭「日本虎杖」（Japanese Knotweed）入侵，足以令樓價下跌5至15%。按揭公司SPF Private Clients表示，公司通常會按照日本虎杖入侵的嚴重程度作評估，並會考慮問題的嚴重程度，調整他們準按揭成數，嚴重者甚至不獲批按揭。

「日本虎杖」於19世紀被引入英國，屬於入侵物種，它的穿透力很強，可以穿透磚塊、混凝土和砂漿，並強壯的根系能把裂縫撐大，對建築物造成破壞。這種植物的成長速度快，一般只需要1個月的時間，就能夠長到1米，最高時達到3米。「日本虎杖」每年冬季會冬眠，並在3至4月結束休眠期後繼續生長。

（由作者提供）

清除「日本虎杖」成本高：10平方米5000鎊

Environet指出，要阻止日本虎杖擴散的成本甚高，用除草劑方式處理10平方米面積，費用為2,500鎊，但只暫時控制該植物的生長，並不能徹底解決問題。若要完全根除日本虎杖的蹤跡，則建議採用挖除方法，每10平方米面積的費用高達5,000鎊。該公司又指，英國法律要求物業出售時，須申報有否遭「日本虎杖」入侵，該植物若已完全根除且有專業人士擔保，則不會影響到按揭審批的成數。

累鄰屋樓價蒸發51萬鎊？港人業主曾中招

由於「日本虎杖」穿透力強，買樓時除了要確認該物業曾否出現這種植物，也要留意物業附近的植物生長情況，它可以由鄰屋蔓延到你的物業。據報，一名港人業主買樓後進行EPC能源性能證書檢查，不幸發現「日本虎杖」，並懷疑是由鄰屋範圍蔓延至自己物業，他邀請鄰居一同清除植物，可惜鄰居並不理會，令業主深感苦惱。

這種「房屋殺手」確實影響鄰里關係，倫敦西北部一名富豪及其女友便曾入稟控告鄰居，指他們家中花園的「日本虎杖」蔓延至其大宅，影響其出入及房屋結構，索償25萬鎊。經營單車旅遊生意的富豪Christopher Clarke透過律師指，該大宅於2014年12月以116萬鎊購入，因「日本虎杖」問題阻礙其樓價升值15%，認為若沒有此問題，現值可達167萬鎊，故要求對方賠償損失。