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31/01/2024

移民英國｜英國倫敦、曼城、雷丁3大年宵市集！尋找香港人集體回憶：財神賀年 / 醒獅表演 / 亞洲賀年美食

#倫敦 #英國 #年宵 #移民 #龍年 #農曆新年 #市集 #CNY2024 #曼城 #雷丁
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　臨近農曆新年，大家都會行年宵市集，但來到異地，這種傳統習俗又能否延續下去？幸運地，不少在英港人組織每年都會舉辦年宵市集，讓在英港人聚在一起，尋回屬於我們的集體回憶。

 

1）2024英倫年宵聚（倫敦 London ）

日期：2024年1月27日至28日

地點：City and Islington College

 

　　在英港人組織Victoria Harbor Group及 HKerConnect於1月27至28日於倫敦City and Islington College舉行英倫年宵聚2024，有超過80檔商戶參與，除了售賣港式美食，還有醒獅表演，節日氣氛相當濃厚！

 

　　除了2024英倫年宵聚，位於倫敦外圍的Nottingham及Sutton亦有在港人組織舉辦年宵市集，舉辦日期分別為2月3日及2月10日。

 

（相片由Sonia提供）

 

 

 （相片由Sonia提供）

 

2）雷丁農曆新年年宵（雷丁 Reading）

日期：2024年2月3日至2月4日

地點：The Wren School

 

　　港人熱門移民城市雷丁亦有年宵市集，由Reading Hongkongers CIC及香港商匯合辦，舉辦日期為2月3日至4日，屆時將有音樂表演、揮春及繩結製作，更有財神賀年及慈善籌款抽獎活動。

 

3）香港人和你宵2024（曼徹斯特 Manchester）

日期：2024年2月9日至11日

地點：Market Street, Manchester City Centre

 

　　「香港人重鎮」曼城的年宵市集，則由香港文化社、Trafford HKers CIC等多個在英港人組織合辦，舉辦日期為2月9日至11日，是今年為期最長的年宵市集，除了售賣亞洲賀年美食，亦有手作攤位及攤位遊戲，切勿錯過。

 

 

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