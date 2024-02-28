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28/02/2024

移民英國｜消費稅撲熄購物欲？英國推祟「可持續消費」！帶你二手市場「尋寶」買古董傢具

#Shopping #可持續消費 #移民 #倫敦 #英國 #古董 #二手
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　香港人喜歡購物，每個季度都要買新衣服，追隨新推出的電子產品、潮流小物。移民英國後，要滿足購物欲便沒那麼容易，一來有消費稅（VAT），二來很多店舖集中在倫敦市中心，住得較偏遠的朋友，要購物等同出一趟遠門，因此，當地人都愛上eBay、Amazon，即使「看而不買」（Window Shopping）也較省時。

 

　　然而，在英國網購並不省錢，舉例一部MacBook Air M2在香港賣$9,000，英國則售1,400鎊，若以港幣計價，貴了$1,000有多。所以很多人說，英國推廣「環保」，除了真的保護環境，有部分還是為了省錢，一件物品可以用好幾十年，只要還能用，何必換新的？

 

（由作者提供）

 

舊不如新？速食文化下的產物

 

　　都市人有種常見的心態，凡舊必不如新，在資本市場裏，商家過度生產、促銷，形成了今日的主流經濟文化，如節慶優惠商品、H&M廉價時裝，消費者輕易地掉進了速食文化的圈套裏，購買了一堆可有可無的物品。但速食時裝、廉價的背後是「血汗工廠」，商家為了壓低成本，設計、用料不見得以品質行先，這也解釋了為何上一代的物件較耐用，不壞又如何吸引你買新的？這是他們的市場營銷策略。

 

英國二手市場「尋寶」

 

　　歐美早已興起「可持續消費」，英國的二手市場相當盛行，不少年輕人會到跳蚤市場（Flea Market）購買古董、古著，用比新品較低的價格，買到設計、用料更佳的二手物品，有點像香港的美華氏（Midwest Vintage）、美之，但選擇更多，小物、傢具應有盡有。

 

　　英國有全球最大的古董市集，位於諾丁山（Notting Hill）的Portobello Road Market，每逢周五、周六，有很多古董攤檔，售賣各種各樣的手工藝品、古著和雜貨等。

 

　　而我私藏的一間古董傢具店，位於倫敦東南部Crystal Palace，店主收入了不同年份、狀態較好的家居物品，價格也相當合理。

 

（由作者提供）

 

　　不是說英國人沒有舊不如新的概念，但更多當地人以尋找古董舊物為樂，他們出於環保或省錢，通常不會把舊物直接棄置，把它翻新，或轉售給有需要的人，為舊物增添了更高的價值。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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