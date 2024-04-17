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17/04/2024

移民英國｜KOLOR英國巡演，倫敦細場館座無虛席氣氛超正！Sammy：今次英國巡演無講過英文，好似返咗香港！

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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 圖片由作者提供

　　KOLOR首次英國巡迴演唱會周日（4月14日）在歌迷的歡呼聲中圓滿結束，最後一站倫敦場在Scala舉辦，場地格局有點像香港的「蒲吧」，但燈光、聲響更佳。雖然今次演唱會場地不大，亦不設座位，卻容納了600多位觀眾，座無虛席，現場氣氛相當熱烈，場館亦有販賣啤酒、汽水，有點像香港Indie Band Show，個人認為比香港的大型演唱會更有氣氛、更好玩。

 

 

　　今次演唱會歌單包括歌迷「大合唱」一定識的《圍城》、《時差》、《雲圖》和《天地會》等，亦有新歌《52赫茲》和由梁栢堅填詞的《工廠大廈》，主音Sammy藉歌詞寄語港人堅強，在英國好好生活，又在唱《時差》時笑言：「今次終於沒有時差。」

 

　　因為Scala有提供酒精飲品，因此只准16歲或以上人士入場，「成人場」的好處是可以更盡情享受演出，沒有言語上的限制，在肢體上亦不會有太多顧忌，氣氛高漲時，竟然有Mosh Pit。Mosh Pit遇常在重金屬搖滾（Heavy Metal）或重型搖滾（Hard Rock）才會出現，雖然有點不理解為何KOLOR的「歌路」會有人Mosh Pit，但綜觀來說氣氛真的很好。因為涉及肢體碰撞，在小場玩Mosh Pit有一定的危險性，不過英國的場地保安明顯比香港更謹慎，可能見慣「大場面」，一有歌迷犯規或有危險行為，便會衝上前「控場」，當然態度更粗暴。英國當地的演唱會通常都有酒精，大家情緒高漲時常有事故發生，不如香港般「和平」。

 

　　我跟很多移英港人一樣，首次在英國看香港歌手的演唱會，在小小的場館聽到全部都講廣東站，很多熟悉的面孔，異常有親切感，有點像一個另類的香港人聚會。Sammy亦指：「今次英國巡演無講過英文，好似返咗香港。」不過，跟在香港看KOLOR演唱會最大的分別是演出的長度，在香港通常是「足本版」3小時，英國卻縮短為2小時，應該是考慮到英國地方大，港人居住地點較分散，交通不如香港般方便，因此提早完場。我期望下次KOLOR能在英國多辦幾場，將更多歌曲帶給歌迷。

 

　　KOLOR今次演唱會名為「Touchdown」，有「達陣」的意思，目標是到世界各地開巡演。「Touchdown」去年10月已舉行過香港站，當時Sammy在台上表示，香港站只是起點，後來他們舉行了台灣站演唱會，之後再到英國三站，包括倫敦、曼城及伯明翰。KOLOR形容這個經歷相當「夢幻」，沒想過能到英國開演唱會，又感慨「未知有無下一次」。Sammy透露，年尾會「出碟」，然後在香港開演唱會，最理想是下年有機會聯同其他樂隊再來英國開巡演。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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