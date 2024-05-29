移民英國｜英國向國民全球徵稅！移英港人在港資產再難藏？遺產稅高達40%！

英國今年3月發表《預算案》，當中提到會廢除原居地非英國的居民，海外收入只要不匯進英國，便不用繳稅的制度。過去港人以BNO「5＋1」移居英國，可用匯入制（Remittance basis）減免稅款，即只要海外收入不匯進英國，便不用繳付相關稅款，而匯入制的年期由7年至15年不等。但在新政策下，居英港人居住滿4年後，不能再以匯入制「避稅」，意味著大家需在4年內處理海外資產。

（由作者提供）

事實上，英國全球徵稅政策只影響小部分在香港仍有資產，例如仍在收租的居英港人，不少人預視香港經濟變差、樓價下跌，早已決定在移民前賣樓，一方面不用「蝕到入肉」，另一方面預留多一點流動資金應付在英國的待業期，亦有不少居英港人決定賣掉香港的物業在英國置業，畢竟幾百萬港元足夠在當地小鎮Full Pay買一幢獨立屋，他們要擔心的是如何處理英國當地的物業稅款，多於海外資產。

值得留意的反而是英國的遺產稅，英國的遺產稅率高達40%，而基本免稅額（Nil Rate Band）並不高，只有32.5萬英鎊。當離世時，無論遺產總值是否超過免稅額，一律都要通知英國稅局（HM Revenue and Customs, HMRC）。

在這個層面上，居籍與非居籍身份對移民人士有很大影響，如果離世時居籍身份是英國，除了英國當地的資產，所有海外包括香港的資產都會跌入稅網。假設一個中產家庭移居英國後，在香港仍然保留一個價值1,000萬港元的物業，而其他資產例如現金或股票都超過免稅額，單是香港物業便需要向英國稅局繳交400萬港元的遺產稅。如果離世時居籍身份不在英國，境外資產則不需要計算在內。

雖然英國遺產稅率很高，但只要將所有遺產留給配偶，即使金額超過32.5萬英鎊，都無需繳付遺產稅。如果將房屋留給子女或孫子女，亦可以有額外17.5萬英鎊的免稅額，視乎離世者的資產安排。沒有配偶子女的，亦可選擇把財產轉贈他人，當然這涉及贈與稅（Gift Tax），但只要細心研究，仍會找到方法減稅。現時不少稅務專家及財務策劃師都在網上講解英國的稅務政策，如有需要可自行參考。