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05/06/2024

移民英國 ｜ 如何在短時間內學好英文？睇Netflix都要揀啱劇集類型！在英國生活識聽緊要過識講

#英國 #移民 #Netflix #語言能力 #學英文
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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　不少移英港人覺得在英國生活最大困難是語言不通，很難適應當地文化，尤其是一家大細移民的，老一輩未必識英文，連到餐廳落單都覺得有困難，有甚麼方法可以短時間內學好英文，盡快適應新生活？我的經驗告訴大家，識聽緊要過識講，只要聽得懂對方的問題，大家可以用簡單的方式表達自己，或者使用手機上的翻譯功能，便能有效溝通；在職場上某些工種未必需要很多溝通，但起碼要聽得懂指令，才能完成工作。

 

　　為了令自己的語言能力更進一步，我參考了坊間很多英文教學課程，他們都強調「聽」的重要性，因為本地人語速很快，而且有不同口音，只要聽得懂對方說甚麼，已經事半功倍，再者，我們能從對方的用字、語氣，更有效地學習他們的語言甚至了解當地文化。換句話說，聽得懂便能模仿，再去理解他們的語系，相信學習任何外語都適用。如何有系統地在日常生活中訓練自己的聽力？

 

觀看Netflix真人騷 / 處境劇

 

　　中學上英文堂，老師常說多看外國電影、劇集是學英文的好方法，我相當認同，不過若想在短期內看見成效，睇劇都要揀啱類型。如果想學日常用語，但看的是中世紀宮廷劇，似乎不太適合，我的建議是看真人騷或處境劇，這些節目比較貼近真實生活，他們的對白或說話方式，也是日常生活中較常接觸的，聽得多點都有幾句用得上。另外可善用Netflix字幕功能，如果想訓練聽力，最好關掉字幕功能看劇，嘗試理解他們的對白，真的聽不懂再開字幕，因為在真實生活中，不論你聽不聽得懂對方說甚麼，也不會有字幕，當然也不可能有翻譯。

 

（由作者提供）

 

主動參與當地社交聚會

 

　　作為一個外來者，參與當地社交聚會很大機會出現尷尬時刻，一來是文化不同，在不懂的話題上很難答得上話，二來是語言障礙，平常單獨聊天，對方或會遷就你用簡單英文，或有耐性地聽你講完一段話，但在一群人的社交聚會中，他們大部分時間都不會遷就非本地人，只有見你完全答不上話，才會有禮貌地把話題轉向你，讓你有機會參與討論。雖然不能暢所欲言，但在旁觀察並聆聽他們的對話，仍會有所得著，起碼能明白到何謂英式幽默和他們的溝通方式。聚會完結後，在腦海裡回想一下，你跟當地人在溝通上，哪個位置他們不理解，下次如何表達得更好。這個學習方法比在香港上10年英文堂更有成效。

 

　　當然，要學好一種語言需要時間和耐性，如果要在短時間內提升自己的語言能力，可以有意識地進行訓練，但不代表能在半年內、一年內達到本地人的語言水平，儘管如此，亦無需感到自卑，英文非香港人的母語，學習他們的語言僅為了在本地職場有更好的發揮，並展示對當地文化的尊重。很多印度人移民英國幾十年，也不是每個人的英文都達到母語水平，但他們仍有方法在這裡建立他們的社群，過小日子，視乎每個人的心態和生活方式。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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