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26/06/2024

移民英國 ｜ 夏天郊遊好去處！當地人推薦典雅小鎮Bath：羅馬浴場遺跡地標、沿著普爾特尼橋散步、《悲慘世界》取景拱橋

#羅馬浴場 #英格蘭 #移民 #Pantry熱話 #皇家新月樓 #英國 #倫敦 #普爾特尼橋
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　英國典雅小鎮巴斯（Bath），位於英格蘭西部，坐倫敦坐火車約1小時的距離。走過每條小巷弄，小道旁整齊地排列著喬治亞式建築，整座城被套上米黃色的濾鏡，美得像走進童話小鎮。那時初到英國，有當地人對我說：「來英國必定要到訪巴斯！」這裏可讓你度過一個悠閒的周末。

 

普爾特尼橋Pulteney Bridge

 

（由作者提供相片）

 

　　普爾特尼橋（Pulteney Bridge）是建於埃文河（River Avon）上的一座拱橋，也是世界上僅有在橋兩側開設商店的四座橋樑之一。在普爾特尼橋散步，橋的一側則有像是階梯式的瀑布景觀，河面上有許多鴨子悠遊，這裏也是電影《悲慘世界》（Les Misérables）的取景處之一，晚上街區點燈後，平靜的河岸面上則會有橋清晰的倒影，就像一幅畫。

 

羅馬浴場 Roman Baths

 

（由作者提供相片）

 

　　羅馬浴場（Roman Baths）是整個北歐保存得最完好的歷史遺跡之一。大約在西元70年代，羅馬人建立了羅馬浴場，當時是重要的社交場所，人們相信溫泉不但能洗淨身體，更能治療疾病。浴場周圍有可供祭祀的神廟，供奉女神Sulis Minerva。後來，安格魯薩克遜人接手了巴斯，並在一旁建立了修道院Bath Abbey。

 

皇家新月樓 Royal Crescent

 

（由作者提供相片）

 

　　皇家新月樓（Royal Crescent）是一個半月型的喬治亞式建築群，建於18世紀，第一幢建築由建築師John Wood the Younger設計。建築群前面有一大片草地，周末的日子，不妨在這片草地野餐，享受夏日時光。

 

 

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