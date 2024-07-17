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17/07/2024

移民英國｜30歲的年齡焦慮：月薪多少才算成功？要有車有樓？英國人階級意識其實跟香港很相似

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　中國人常說「三十而立」，你的人生是否成功，年齡似乎是一個重要指標，30歲應該要有穩定的工作，不錯的收入，也要有一定積蓄，結婚、買樓，但在這個動盪的時代，很多人的現實與期望不符，尤其經歷過三年疫情，全球經濟下行，能否保住工作也成問題，因此有些90後出現年齡焦慮：「30歲了，還未有穩定收入，銀行戶口只有5位數，我是否一個失敗者？」

 

　　移民對部分人來說是一個解脫，在一個新地方重新開始，似乎能打破「幾多歲應該做甚麼」的年齡枷鎖。不過，來到英國才發現，當地人也看重收入與名銜，希望在較富裕的區域置業，他們的階級意識其實跟香港很相似。

 

　　朋友D的上司是一個90後英國女孩，在一間初創企業當經理，在當地人眼中是相當不錯的職銜，但她也有年齡焦慮，希望有更高收入，買一間屬於自己的物業。她曾對D說，被階級意識壓得喘不過氣來，希望離開英國，到其他國家生活一段時間，對她來說，「幾多歲應該有甚麼成就」，局限了一個人的可能性。

 

 

　　因為英國很難找工作的關係，較少人會裸辭轉職，他們傾向找一份副業，或在財富自由後再發展新興趣。有別於香港，當地人對所謂「專業」相對上沒有執著，不一定要當律師、會計師、醫生，反而希望自己熱衷的事情有所成績，例如創業成功、成為人氣歌手，畢竟，這些專業人士的薪酬不比普通文員高很多，因此大家能毫無執念地追尋自己的理想。然而隨著年齡增長，當到達需要繳付房租、水電，負擔家庭開支的年紀，他們也會感到迷惘，「追求的理想一直不見起色，是否應該轉換跑道，還是繼續堅持？」

 

 

　　可幸的是，英國人在婚姻觀上相對自由，不會有女人最好30歲前結婚的概念，雖然上流社會仍會追求「門當戶對」，但隨著時代變遷，他們愈來愈重視女權、性別平權，即使選擇不婚，也不會有人說些甚麼，但有些階級意識，早已扎根於人們心裹，這是資產籠牢下的產物。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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