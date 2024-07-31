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31/07/2024

移民英國 | 英國作為足球大國，卻缺席奧運男足？「英國奧運隊」背後的民族身份認同

#歐國盃 #英國 #奧運男足 #奧運 #巴黎奧運 #奧運2024 #英國足球
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　2024巴黎奧運會於7月26日正式揭幕，第一次身在異地觀看奧運，自然也想在當地感受一下氣氛。比起同為四年一屆的歐國盃，當地人對奧運的關注度明顯不如足球般熾熱。比較多網民關注的，是為兒子復出，再戰奧運跳水項目的Tom Daley，他亦不負眾望，在今屆奧運獨得銀牌。至於其他奧運項目，最值得留意的本應是英國足球，但英國作為足球大國，竟沒有派隊出戰奧運男足，原因是「英國奧運隊」（Team GB）背後，有著錯縱複雜的歷史背景，以致英國在組建男子足球隊的時候，未能達成共識。事實上，除了2012年倫敦奧運會外，英國近60年未派出男子足球隊參加奧運。

 

奧運只有「英國隊」 足球比賽分得更細

 

　　英國是由四個構成國組成的聯合王國，每逢奧運，英國只會派出聯合隊Team GB做代表，但在足球的世界，例如歐國盃、世界盃等足球盛事，英國四個民族國家英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和愛爾蘭，會獨立組隊出戰，他們不但為國家而戰，更為民族而戰。當奧運只有一隊Team GB，大家都以影響其他國際賽事的獨立競爭力為由，拒絕組隊，背後其實關乎著他們的民族身份認同。

 

　　英國是現代足球的發源地，早期的國際賽事其實是英國四個民族國的內戰，後來國際足協（FIFA）成立並接棒主持國際賽事，為尊重賽事傳統，就沿襲舊例讓英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭獨立組隊。

 

　　英國四個民族國的恩怨早以結下，尤其是英格蘭和蘇格蘭的關係，更是勢成水火，時至今日，仍有不少蘇格蘭人拒絕承認自己是英國人。當英國四隊足球隊都背負著各個民族國的恩怨情仇，自然難以協調，但在奧運場上，國際奧委會視英國為一個國家，只能派出一隊聯合隊參賽，最後四地足總都沒有人願意派代表為英國而戰。

 

 

　　70年代以前，英國曾繞過四地足總，派出業餘球員出戰奧運，但業餘對專業，自然交不出好成績，最終決定不再參加奧運足球，直到2012年倫敦奧運，英國作為主辦國，才硬著頭皮與蘇格蘭、威爾斯和北愛足總協調組隊，結果被拒之千里，最後奧運足球隊只由英格蘭同威爾斯球員代表。

 

　　香港被稱為中國的一部分，但國際奧委會仍然讓「香港隊」以獨立身份出賽，當然必須強調是「中國香港」。香港隊在奧運的成績相當不俗，繼李麗珊、張家朗後，再有劍擊女將江旻憓在今屆奧運為香港奪得金牌，然而她的政治立場把她推上輿論的浪尖，有人認為不應把運動員對香港的貢獻與個人政見扯上關係，亦有人指奧運即是政治，背後代表的是民族身份認同，正如Team GB至今也無法組建一隊奧運男子足球隊。如果有一日，香港運動員只代表中國國家隊出賽，會是怎樣的局面？起碼不會在「香港隊」和「中國隊」對決時站錯邊，帶來難以承擔的後果。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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