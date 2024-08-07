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07/08/2024

英國斬人案｜英國爆13年來最嚴重暴亂！反移民組織利用假消息引發多地衝突！民怨背後是潛藏已久的經濟危機？

#英國 #利物浦 #暴亂 #英國移民 #經濟危機 #Pantry熱話
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　英國利物浦附近小鎮Southport舞蹈班斬人慘劇，釀成3死10傷，事件震驚全國，更有極右組織騎劫事件，在全國多地引發騷亂，當局指今次暴亂是英國13年來最嚴重的同類事件。

 

　　事源是7月29日發生的兒童舞蹈班殺人事件，一名17歲男性持刀闖入以歌手「泰勒絲」為主題的暑期兒童舞蹈班進行攻擊，造成3名兒童死亡、8名兒童及2名成人受傷。由於疑兇未成年，受到法例保護，警方起初拒絕公佈其身分，在真實資訊缺乏的情況下，網上竟出現關於其身份背景的假消息，17歲嫌犯Axel Rudakubana被指是來自穆斯林社群的新移民。後來警方證實他在英國出生，並控以謀殺和企圖謀殺等罪名，但仍無法阻止假消息散播。

 

　　英國保衛聯盟（English Defence League）等極右翼組織利用民眾的恐慌情緒，在網上散播仇恨言論，煽動針對清真寺和穆斯林的襲擊，更襲擊難民酒店。他們打著「受夠了」（Enough is enough）的旗號，在多個城市舉行集會，揮舞英國國旗，高喊「阻止偷渡船」（Stop the boats）等反移民口號，並與反示威者發生衝突，導致騷亂進一步升級。

 

民怨背後的經濟危機和社會問題

 

　　民怨背後是英國潛藏已久的經濟危機和社會問題。英國人對執政黨無法解決經濟問題早有不滿，在太平盛世時仍能打著左翼旗號，加稅維持社會福利，接收更多移民，但當國家出現經濟危機而無力解決，不少人便將問題歸咎於移民太多，資源難以分配，令本地人失業。2009年的金融海嘯便是英國「脫歐」的導火線，當時英國經濟出現嚴重危機，脫歐派便打著「反移民」、「反歐盟」的口號，批評歐盟國家毋需努力卻能佔用英國的資源，對本地人來說並不公平。

 

 

　　事實上，英國經濟結構早已出現根本性的問題，1980年代，英國曾經歷石油危機、工會運動失控，令國營效益低落，英國瀕臨破產。英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）上任後，主張去重工業化、鎮壓工會運動，以挽救當時的經濟困局。雖然戴卓爾夫人成功拆局，但去重工業化的後果，是過度依賴倫敦東南部，僅靠金融產業支撐整個英國經濟體系，一個金融海嘯便足以令英國再度出現經濟危機。

 

　　英國脫歐後，又經歷了3年多的疫情，令本來的經濟困局雪上加霜。正如2009年的金融海嘯，國家一窮便「右傾」，今年7月的英國大選，便不少選民票投「英國改革黨」（Reform UK）。「英國改革黨」傾袖是強硬脫歐派Nigel Farage，他們以「反移民」為口號，在選舉期間，更有助選義工被指有種族歧視言論，涉嫌散播對穆斯林的仇恨，與今次發起煽動襲擊的英國保衛聯盟，本質上如出一轍。

 

　　雖然大部分本地人都不滿英國保衛聯盟的所作所為，亦指控這群示威者為法西斯主義者，但亦有人支持英國保衛聯盟為本地人發聲，原因是當地政府不曾處理移民人士與本地人的矛盾問題。當Rotherham難民酒店被示威者攻擊，竟有當地居民表示支持，翻查資料後發現，1980年至2013年間，此地曾發生多宗未成年少女被性侵案，疑犯是少數族裔，但當地警方擔心被指責種族歧視而不願調查，造成當地居民與少數族裔關係不和。

 

　　英國經濟危機加上社會問題，是右翼組織引發全國暴亂的潛在因素，當民怨累積到某個點，Southport舞蹈班斬人案便成了導火線。如果執政黨不妥善處理這些問題，即使平息了今次暴亂，也會有下一次。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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