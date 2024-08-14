移民英國｜英國暴亂持續！在英港人如何自處？經濟危機下應節省非必要開支

英國利物浦附近小鎮默西賽德郡紹斯波特（Southport）舞蹈班斬人慘劇，在全國多地引發騷亂，至今仍然持續。事件引起各國關注，有香港媒體大肆報道英國暴亂，連香港政府亦出聲明提醒港人注意安全。因為身處英國，我在這個星期收到不少香港朋友的私訊，擔心我在英國的安危。

英國利物浦附近小鎮默西賽德郡紹斯波特（Southport）舞蹈班斬人慘劇，在全國多地引發騷亂，至今仍然持續。事件引起各國關注，有香港媒體大肆報道英國暴亂，連香港政府亦出聲明提醒港人注意安全。因為身處英國，我在這個星期收到不少香港朋友的私訊，擔心我在英國的安危。事實上，英國的示威主要集中在倫敦以外的城鎮，例如默西賽德郡紹斯波特、南約克郡羅瑟勒姆鎮（Rotherham）和達勒姆郡哈特爾浦（Hartlepool, Durham）等地；有港人聚居的利茲（Leeds）和布里斯托爾（Bristol），除了右翼反移民示威，更多的是反種族主義示威者，因為當地警察執法不公，而爆發警民衝突。

住在主要示威地點的在英港人，只要避免前往示威現場，則無需過慮。因為今次反移民對象，主要針對非法移民及穆斯林族群，暫無跡象針對在英港人；至於身在倫敦的港人更無需擔心，現時倫敦街道一切如常，雖然特拉法加廣場（Trafalgar Square）有幾場和平示威，但未見發生更大的衝突。

英國友人：「倫敦不可能有暴亂！」

上個周末，我與友人相約到倫敦市中心，順便進行採訪拍攝工作。當日有足球賽事，街上氣氛相當歡樂，很多人外出享受夏日假期，並沒有出現街道冷清、店舖冷清的景象。與英國友人談及今次暴亂，他認為不可能出現在倫敦，很大原因與倫敦的人口構成有關。比起英國其他城鎮，以本地英格蘭人為主，倫敦是一個種族相對多元的地方，這裏聚居的本地英格蘭人僅佔4成多，其次是亞裔人口，包括印度人、華人，非裔族群亦佔一成多，還包括拉丁美洲和其他族群，在移民人口眾多的城市，右翼反移民示威很難在此地發酵。

我希望倫敦的和平非短暫的和平，正如前文提過，英國暴亂的背後是潛藏已久的經濟危機，國家一窮便「右傾」。倫敦作為英國的經濟重鎮，有較多就業機會，在倫敦聚居者財政上相對較穩健，一旦暴亂蔓延至倫敦，其實意味著英國失業問題相當嚴重，連經濟重鎮都如此，住在其他小城鎮的人更加難以維生，那時才是真正的災難。在暴亂持續的形勢下，在英港人應該做的是「積穀防饑」，節省非必要開支，一旦出現更大經濟危機，例如失業潮，也有足夠的資金維持生活。