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21/08/2024

移民英國 | 英國求職要看準時機！一年有3個時段係搵工淡季？即睇求職黃金時間

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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　最近跟在英港人說起找工作的問題，大家不約而同地認為英國市道不好，投遞幾十封履歷也沒有回音，開始陷入自我懷疑，是否大家能力不如人？事實上，在英國求職也有旺、淡季之分，如果能看準時機便會事半功倍。

 

　　英國職場講求Work-life balance，而大部分打工仔下班後的生活重心，都以家庭為主，尤其是在職媽媽，因此很多公司的淡、旺季，都取決於小朋友的上學時間。在英國生活久了便會發現，很多餐廳都選擇在8月至9月休假，讓員工回家照顧孩子。

 

　　雖然倫敦一年365日都有空缺，但一般來說，小朋友的暑假（7月-9月）、聖誕假（11月-12月），甚至學期假日（5月最後一周及10月第三周），都是求職淡季，很多人力資源主管都會帶孩子去旅行，公司老闆也會放假與家人外遊，即使有面試機會，也會回覆得較慢。另外，1月及2月都會較少職位空缺，因為大家都在等年終獎金，不太願意找工作。

 

 

英國求職的黃金時間

 

　　英國求職的黃金時間通常是3月至4月、9月至10月，這些月份是孩子的上學日，亦非旅遊旺季，求職者在此時投遞履歷，也會較快得到回覆。當然，如果想很快找到工作，不妨考慮服務業、餐飲業等前線工作，這些工種有較多空缺，而且不用兩、三輪面試，如果需要一筆錢應急，也是不錯的選擇。另外，也可以透過招聘公司，讓他們為你介紹工作。剛到英國時，我曾透過招聘公司接了幾份散工，這些工作通常以時薪計算，大家可根據自己的需求選擇是否接下那份工作，在時間上彈性較大。

 

 

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