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11/09/2024

移民英國｜英國社會有多壓抑？一不小心便會觸犯文化禁忌！當地飲酒文化其實是一種解脫？

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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　英國人愛喝酒，而且無法「適可而止」，連政府也要作出管制，現時英國國民保健服務（NHS）建議，一個成年男性每日不可超過4個酒精單位（2 pints啤酒），可見英國人的酗酒問題相當嚴重。為何他們這麼愛喝酒？事實上，英國社會相當壓抑，很多無形的規條，一不小心便會觸犯文化禁忌，只有喝酒後才能放下拘束，大家不會太計較酒醉時發生的種種事情，即使有點「失態」也能輕易被原諒，對當地人來說其實是一種解脫。

 

　　最近參加了一個當地人的婚禮，在一個較正規的社交場合上，英國人其實很拘謹，很怕說了不該說的話，做了不合禮數的事，情形有點像中國人到長輩家拜年。雖然英國人沒有明文規定大家要遵守哪些規條，但背後很多枝節，例如送花不能送雙數、避免跟陌生人討論政治、月薪多少，不能隨便登門拜訪等等，一不小心便會踩中地雷。除了在社交場合有很多不明文規定，在職場上亦然，在上司眼中，你的說話技巧分分鐘比工作能力來得重要，如何善用「以退為進」（passively aggressive）與團隊溝通，如何不失禮貌地拒絕別人，也會影響你的工作表現，甚至晉升機會。在處處都是禁忌的地方，英國人說話都相對上委婉，喜歡不著邊際地說一些漂亮的話，虛偽的背後，其實是社會壓抑。

 

 

　　因此在很多社交場合，英國人都愛喝酒，酒精是一種催化劑，喝多兩杯後大家開始暢所欲言，有點像下班後日本居酒屋的打工仔，把平日的拘束釋放出來，較沉默寡言的人，會突然跟你稱兄道弟，素不相識的也能熟絡起來。當然，酒場的事酒場散，所有喝酒後的承諾都不能當真，如果上司突然說要把你升職加薪，酒醒後卻忘了，識相的就不要再追問，再問下去就「失格」了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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