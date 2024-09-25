移民英國｜回流抑或留下？每個選擇都需要勇氣，沒有誰比誰高尚！

心水清的都知道，90後、千禧一代其實是比較不幸的一群人，因為世界正進入重整期，一畢業就要面對全球經濟衰退，以前父母一代，生活在香港經濟起飛的年代，只要肯努力就能找到機會，但我們這一代不論怎樣努力，也很難看見希望，尤其經歷過社運、疫情，大家不再求上流晉升，只要能夠生存下去已經很不容易。在這樣的大環境下，不少人選擇離開香港，換一個生活方式，起碼能遠離擠擁的人群，有較大的空間喘一口氣。

每個人移民的原因不一樣，有人因為政治環境離港；有人是受不了香港充滿比較、只有資本價值的生活方式，希望能反璞歸真，在國外過上較簡單的生活；也有人認為在外國較易過上好的生活。但在移民一段時間後總會發現，理想與現實有落差，尤其全球經濟衰退，在「萬稅之國」生活比想像中開支更大，即使找到工作也要適應職場上的文化差異，甚至有人因為食不慣西餐決定回流。老實說，移民必定會遇上很大的困難和挑戰，有些人這一刻較順利，但沒有人能預計未來會發生甚麼事，這時候便要回想一下，當初移民的理由，是甚麼信念支撐著大家面對國外的困難和挑戰，有些人為了下一代移民，儘管日子過得比香港艱難，也能為了小朋友撐下去。

即使最後決定回流，也只是一種個人選擇，沒有誰比誰高尚，體驗過國外生活覺得不適合自己，並不代表輸了，這段經歷所帶來的個人成長與文化價值，亦非資本數字可以衡量的，這也是很多外國年輕人，喜歡打幾年工儲一筆錢，然後當背包客遊歷世界的原因。當然有很多人不明白，尤其是那些渴望出走卻沒有勇氣踏出舒適圈的人，他們只敢在鍵盤前貶低移民的人到外國當「二等公民」，甚至對選擇回流的人冷嘲熱諷，所以選擇回流也需要勇氣，來面對所謂「親朋戚友」和社會輿論壓力。說真的，別人移民抑或回流，與你何干？有時間管別人，不如認真過好自己的生活。