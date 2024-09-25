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25/09/2024

移民英國｜回流抑或留下？每個選擇都需要勇氣，沒有誰比誰高尚！

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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　心水清的都知道，90後、千禧一代其實是比較不幸的一群人，因為世界正進入重整期，一畢業就要面對全球經濟衰退，以前父母一代，生活在香港經濟起飛的年代，只要肯努力就能找到機會，但我們這一代不論怎樣努力，也很難看見希望，尤其經歷過社運、疫情，大家不再求上流晉升，只要能夠生存下去已經很不容易。在這樣的大環境下，不少人選擇離開香港，換一個生活方式，起碼能遠離擠擁的人群，有較大的空間喘一口氣。

 

 

　　每個人移民的原因不一樣，有人因為政治環境離港；有人是受不了香港充滿比較、只有資本價值的生活方式，希望能反璞歸真，在國外過上較簡單的生活；也有人認為在外國較易過上好的生活。但在移民一段時間後總會發現，理想與現實有落差，尤其全球經濟衰退，在「萬稅之國」生活比想像中開支更大，即使找到工作也要適應職場上的文化差異，甚至有人因為食不慣西餐決定回流。老實說，移民必定會遇上很大的困難和挑戰，有些人這一刻較順利，但沒有人能預計未來會發生甚麼事，這時候便要回想一下，當初移民的理由，是甚麼信念支撐著大家面對國外的困難和挑戰，有些人為了下一代移民，儘管日子過得比香港艱難，也能為了小朋友撐下去。

 

 

　　即使最後決定回流，也只是一種個人選擇，沒有誰比誰高尚，體驗過國外生活覺得不適合自己，並不代表輸了，這段經歷所帶來的個人成長與文化價值，亦非資本數字可以衡量的，這也是很多外國年輕人，喜歡打幾年工儲一筆錢，然後當背包客遊歷世界的原因。當然有很多人不明白，尤其是那些渴望出走卻沒有勇氣踏出舒適圈的人，他們只敢在鍵盤前貶低移民的人到外國當「二等公民」，甚至對選擇回流的人冷嘲熱諷，所以選擇回流也需要勇氣，來面對所謂「親朋戚友」和社會輿論壓力。說真的，別人移民抑或回流，與你何干？有時間管別人，不如認真過好自己的生活。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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