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09/10/2024

移民英國｜融入當地必須放下自我？真正的放下是找到更值得擁抱的新事物！

#移民英國 #移英港人 #移民
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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　對很多在英港人來說，移民最放不下的是原有的職業生涯，坊間很多調查顯示，除了IT、醫護和教育等市場需求較大的工種，很多港人移英後都無法做回「本行」，為了維持生計，不少人會選擇到工廠、超市打工，或成為外賣員。無庸置疑，這些工作與他們原來的職業生涯相距甚遠，但很多人仍會自我安慰：「要移民就要放下自我，換一個心態好好生活」。然而，放下和放棄只有一線之差，有多少人放棄理想後真的感到快樂？相信大家心底裡也不願當一輩子的外賣員，因此有些人會因為在事業上找不到機會而回流，亦有些人會視這些工作為過渡期，然後不斷找機會回到「本行」，當然這條路並不易走，需要足夠的努力和意志力。

 

 

　　在英國生活了一年多，我認識了各式各樣的在英港人，有些人真的能夠成功轉換跑道，放下香港原本的職業生涯。但他們的放下並非自我欺騙，做一份自己不喜歡但為了生計硬要堅持下去的工作，而是找到更值得擁抱的新事物，從中能找到自我價值和快樂。有朋友在英國開了一間以香港文化為主題的酒吧，亦有朋友開了一間咖啡店，實現了在香港生活時從未想過的夢想；在異地創業不比找工作容易，但因為是心之所向，即使再艱難也會有動力繼續前行，它所帶來的滿足感，是在香港打十年工也無法比擬的。在我看來，他們才是真正的放下，因為他們已找到更值得擁抱的事情。

 

 

　　當然，每個人對事物的價值都有不同定義，不一定要創業做老闆，有些人擁抱的可能是較簡單的生活方式，不追求事業成就，只希望有較大的空間呼吸自由的空氣，這也是另一種人生價值。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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