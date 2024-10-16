移民英國｜萬聖節是小孩的節日？當地人都愛去南瓜田！

香港萬聖節絕對是成人世界的遊戲，不少女生都愛打扮成小丑女、黑白魔后，到蘭桂坊參加變裝派對；在英國過的萬聖節，只有在倫敦SOHO區才會出現香港的境況，大部分成年人都不會慶祝萬聖節，只有小朋友才會裝扮成各種巫師精靈、妖魔鬼怪，逐家逐戶按響鄰居的門鈴大叫：「Trick or Treat！」，有小朋友的主人家通常都會提前準備好糖果、朱古力，分給這些「小可愛」。

對有小朋友的英國家庭來說，萬聖節是親子同樂的日子，他們會在萬聖節當日，用「蜘蛛網」、雕刻南瓜，佈置好前院，等待前來討糖食的小朋友。而萬聖節前的周末，不少父母都會帶小朋友到南瓜田，除了拍照留念，他們也會購入幾個雕塑用的大南瓜，回家進行親子勞作。每次跟英國同事說起南瓜田，都是滿滿的童年回憶——充滿泥濘的靴子，還有裝扮成女巫的演員，對小朋友來說，是不折不扣的遊樂場。有些南瓜田晚上還會有「鬼屋」等萬聖節活動，適合親子同樂。

萬聖節（Halloween）源於「All Hallows' Eve」，是每年一度鬼門大開的日子，有點像中國的中元節與盂蘭盆節，在這一天，特別是夜幕降臨的時候，人間各種妖魔鬼怪，肆無忌憚橫行於世，百鬼夜行，群魔亂舞，這一天大人都會叮囑小孩天黑後不要上街，如果遇到街角有人拜祭燒紙，千萬不要過去踩踏，更不可對逝者有不敬之語。在西方世界，萬聖節不像東方那般嚴肅，小朋友會打扮成個種妖魔鬼怪，在街上「群魔亂舞」；常見的萬聖夜標誌性事物，包括南瓜、幽靈鬼魂、食屍鬼、女巫、蝙蝠、黑貓、貓頭鷹、蜘蛛、墳墓、精靈、吸血鬼、殭屍、骷髏和惡魔等，不少家庭會在南瓜上雕刻鬼臉，放在大門前，寓意驅走惡魔與妖怪。