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16/10/2024

移民英國｜萬聖節是小孩的節日？當地人都愛去南瓜田！

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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　香港萬聖節絕對是成人世界的遊戲，不少女生都愛打扮成小丑女、黑白魔后，到蘭桂坊參加變裝派對；在英國過的萬聖節，只有在倫敦SOHO區才會出現香港的境況，大部分成年人都不會慶祝萬聖節，只有小朋友才會裝扮成各種巫師精靈、妖魔鬼怪，逐家逐戶按響鄰居的門鈴大叫：「Trick or Treat！」，有小朋友的主人家通常都會提前準備好糖果、朱古力，分給這些「小可愛」。

 

 

　　對有小朋友的英國家庭來說，萬聖節是親子同樂的日子，他們會在萬聖節當日，用「蜘蛛網」、雕刻南瓜，佈置好前院，等待前來討糖食的小朋友。而萬聖節前的周末，不少父母都會帶小朋友到南瓜田，除了拍照留念，他們也會購入幾個雕塑用的大南瓜，回家進行親子勞作。每次跟英國同事說起南瓜田，都是滿滿的童年回憶——充滿泥濘的靴子，還有裝扮成女巫的演員，對小朋友來說，是不折不扣的遊樂場。有些南瓜田晚上還會有「鬼屋」等萬聖節活動，適合親子同樂。

 

 

　　萬聖節（Halloween）源於「All Hallows' Eve」，是每年一度鬼門大開的日子，有點像中國的中元節與盂蘭盆節，在這一天，特別是夜幕降臨的時候，人間各種妖魔鬼怪，肆無忌憚橫行於世，百鬼夜行，群魔亂舞，這一天大人都會叮囑小孩天黑後不要上街，如果遇到街角有人拜祭燒紙，千萬不要過去踩踏，更不可對逝者有不敬之語。在西方世界，萬聖節不像東方那般嚴肅，小朋友會打扮成個種妖魔鬼怪，在街上「群魔亂舞」；常見的萬聖夜標誌性事物，包括南瓜、幽靈鬼魂、食屍鬼、女巫、蝙蝠、黑貓、貓頭鷹、蜘蛛、墳墓、精靈、吸血鬼、殭屍、骷髏和惡魔等，不少家庭會在南瓜上雕刻鬼臉，放在大門前，寓意驅走惡魔與妖怪。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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