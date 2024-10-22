  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/10/2024

移民英國｜工黨上場後頻向中國示好？煞停大學言論自由法案、交還非洲殖民地主權！中英關係恢復緩和？

#職場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　自從英國大選工黨勝出後，其對華政策一直備受外界關注，最近一場國會質詢，前首相、現任在野保守黨黨魁蘇納克（Rishi Sunak），就國家安全議題連番向工黨現任首相施凱爾（Keir Starmer）提問，包括執政黨疑似阻撓前台灣總統訪英等，質疑工黨並未捍衛台灣民主。事實上，施凱爾在國會質詢上的表現，令外界關注工黨的對華立場，自工黨上場後，其對華政策非但不強硬，更被指頻向中國示好，其中一項備受爭議的舉措，是煞停上任保守黨政府去年通過的《高等教育（言論自由）法案》。

 

 

煞停大學言論自由法案怕得罪中國？

 

　　上任保守黨政府於去年通過的《高等教育（言論自由）法案》，是針對中國在英國學界的影響力，包括阻止英國大學在海外設立分校及關閉英國國內的孔子學院，保障英國高等院校及其學生會的校內言論自由，確保教職員、學生及訪客，不會在校園內因發表爭議性觀點而被追究責任。

 

　　當時有評論指出，中國是不少英國高等學府的重要收入來源，暫緩法案是怕得罪中國。據了解，目前英國至少有6間大學在中國設有分校，另有7間大學在香港開辦課程，一旦法案實施，或影響英國高等院校海外分校的營運。當然亦有聲音指，在英國政府財困的形勢下，工黨希望透過煞停法案，保障英國高等學府的收入。

 

 

交還非洲殖民地主權是向中國舉白旗？

 

　　另一項備受爭議的政策，是工黨將最後一個非洲殖民地「查戈斯群島」（Chagos Archipelago）主權歸還毛里裘斯。該位置極具戰略意義，雖然交還協議保住了基地使用權，但英國國內傳出批評聲浪，認為是向中國勢力舉白旗。查戈斯群島多年來一直租借給美國，在兩次海灣戰爭和阿富汗戰爭期間，該島被美國政府用作其海軍艦艇和遠程轟炸機的軍事基地。

 

　　英國高等法院及國際法庭多次頒布判決，指英國政府驅逐查戈斯群島原住民屬非法行為。2019年，中國及另外115國於聯合國大會完成表決，要求英國放棄該島的主權。保守黨政府去年曾表示不同意英國高等法院的判決而拒絕交還主權；今年由工黨執政，首相施紀賢7月上任時，曾表示會優先處理查戈斯群島主權交還問題，以遵守國際法，當時惹保守黨不滿。保守黨安全議題發言人董勤達（Tom Tugendhat）曾表示，該協議可能讓中國增加在印度洋的據點。毛里裘斯有機會向中國尋求援助，令查戈斯群島的使用權變得更複雜。

 

未向中國電動車加徵關稅

 

　　對於歐盟決定對中國電動車加徵關稅，英國貿易大臣最近表態，不打算追隨歐盟，理由是英國企業尚未提出指控，未要求英方展開調查。此舉被外界視為「親中」，將短期經濟利益置於英國價值觀之上。

 

　　因為工黨在對華政策上的種種舉措，令在野黨黨員在國會質詢上，批評執政黨對華立場不強硬，並促請英國外相林德偉（David Lammy）在訪華期間就台灣及香港的人權問題發聲。

 

　　工黨在對華政策上「戰略模糊」，並希望達成經濟合作的取態，正正反映英國經濟問題相當嚴重，冀透過外交政策促進國家經濟；自脫歐後，英國在經濟政策上一直有意向歐盟靠攏，惟未見成效，故向中國入手。在中美關係交惡的形勢下，相信工黨將繼續維持「戰略模糊」，尤其美國大選將至，一直主張對華強硬的特朗普（Donald Trump）有機會成為下屆總統，在此國際形勢下，需要較高明的外交手腕，才能與美國保持良好關係，同時促進中英經濟合作。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【強關節固骨骼】維柏健關節產品低至買1送1► 了解詳情

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#職場
更多職場文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

電池之戰 | 【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗...

25/10/2024 13:33

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk